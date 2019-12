Denné zhrnutie: US akcie v blízkosti historických maxím

Akciové indexy v USA a Európe sa tešia zo zelených čísel, pretože nálada na trhoch sa opäť zlepšuje. Čína plánuje znížiť clá na dovoz tovarov do USA v objeme 389 miliárd dolárov ročne. To podporuje pozitívny vývoj budúcich obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, pričom sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia druhej fázy americko-čínskej obchodnej dohody, ktorá by dopomohla k obnove globálneho hospodárskeho rastu.

Aj napriek slabým dátam z USA, ktoré zahŕňali horšie predaje nových domov a pokles objednávok dlhodobej spotreby, akciové indexy aj naďalej pokračujú v raste, pretože horšie dáta zvyšujú pravdepodobnosť znižovania úrokových sadzieb v USA a na druhej strane, obchodné vzťahy medzi USA a Čínou sa zlepšujú.

Ropa zaznamenala pokles, pretože Kuvajt je blízko dohody so Saudskou Arábiou na tom, že bude zvyšovať produkciu čierneho zlata.

Americký akciový index US500 sa obchoduje v blízkosti historicky najvyšších úrovní, pričom priestor na rast ostáva otvorený k hornej hranici rastového trendového kanála. Zdroj: xStation5