Výzkumy potvrzují: utrácet s kreditní kartou je snazší než s hotovostí

Kreditní kartu má dnes spousta domácností. Někomu leží v šuplíku jako železná pojistka pro horší časy. Další ji používá pravidelně a jiný by ji doma nikdy nechtěl. Při používání kreditní karty je velmi nutná sebekázeň. S tímto produktem se totiž utrácí snadno. Mnohé výzkumy potvrzují, že lidé vlastnící kreditku se často „rozšoupnou“ daleko víc, než kdyby měli platit hotově. Jak je to možné? To vám povíme v dnešním článku.

Vyšší limit, vyšší útraty

S jídlem roste chuť, říká se. U kreditní karty to platí také. Čím vyšší úvěrový rámec na kartě máte, tím snáze utrácíte vyšší částky. Tento jev, porovnání výšky investice x finance, které mám k dispozici, se nazývá anchoring.

Jak to vypadá v praxi? Řekněme, že na kartě máte limit 40 tisíc korun. Chcete si vyrazit na víkendový pobyt za 7 tisíc korun. Takováhle suma se vám pravděpodobně bude utrácet mnohem snáz, než kdyby váš úvěrový rámec byl jen 15 tisíc korun.

Je to vlastně stejné, jako když vám přijde výplata. Platí, že v tyto dny utrácíme nejvíce. Soustředíme se totiž na vysokou částku na účtu a naše podvědomí nevnímá, že před další výplatou budeme mít účet hubenější.

Co oči nevidí, srdce nebolí

Stalo se vám někdy, že vás až bolelo, když jste platili vyšší částku v hotovosti? Možná ano. A teď si zkuste vybavit, zda jste podobné pocity cítili při platbě kartou. Tenhle kousek plastu má jednu „magickou moc“ – když fyzicky útratu nevidíme, prožíváme to daleko méně. Tento psychologický efekt využívají i třeba neziskové organizace. Pokud jim můžete příspěvky platit kartou nebo i pomocí SMS, vyberou peníze snáz (rychleji nebo i nad rámec).

Kup teď, zaplať za 14 dnů

Víte, co je hyperbolic discount? Pojem jste možná neslyšeli, ale význam znát budete. Jde o psychologický jev, při kterém se nám výše závazku z minulosti postupně v čase podvědomě snižuje. Jinými slovy, pokud nemusíte za něco zaplatit hned, zdá se vám částka menší a snesitelnější. Dobře to vědí marketéři, kteří nás lákají na nabídky Kup teď, zaplať za 14 dnů. A takhle funguje i kreditní karta. Nakoupíte za 10 tisíc korun a víte, že máte třeba 20 dnů bezúročné období. Až budete částku vracet, nebo ji splácet, bude se vám zdát menší, než v okamžiku koupě.

Dalo by se říct, že nás kreditní karta k utrácení nutí. Je ale jen na nás, zda dokážeme odolat. Zkuste si před každým nákupem říct, zda byste utráceli, kdybyste museli sáhnout do svých úspor v hotovosti.