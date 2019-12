PF 2020 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká ekonomika pomalu ale jistě zpomaluje

Na rozdíl od tržního konsensu se obáváme, že spotřebitelská důvěra v eurozóně v závěru roku mírně klesla, a to hlavně kvůli horší situaci v Itálii a Španělsku. Naopak Francie a Německo by měly zaznamenat zlepšení. Nic to ale nemění na faktu, že se nálada evropských spotřebitelů pohybuje v oblasti historicky nejvyšších hodnot. Podporuje ji příznivá situace na trhu práce a nízká inflace, což se projevuje ve vysokém růstu reálných disponibilních důchodů.

Finální data amerického HDP za Q3 19 by již žádnou novou informaci přinést neměla. Očekáváme potvrzení mezičtvrtletního anualizovaného růstu na již uváděných 2,1 %. Ve srovnání s rychlým odhadem ve výši 1,9 % se tedy jedná o něco lepší výsledek. Pro Q4 19 zatím předpokládáme na základě dosud publikovaných čísel zpomalení na cca 1,3 až 1,4 %. Americká ekonomika stojí na spotřebě domácností. Ta zůstává sice solidní, zpomalující trend je ale více než patrný. A tyto tendence potvrdí i listopadová data osobních výdajů Američanů.

Lepší nálada i ve Francii

Po lepších zprávách z Německa jsme se včera dočkali lepší podnikatelské důvěry i ve Francii. Zdá se, že se nálada průmyslníků odráží ode dna. Euro během evropské seance reagovalo posilováním, když se kurz dostal lehce nad 1,114 USDS/EUR. V průběhu amerického obchodování ale své zisky lehce korigovalo, a to navzdory zveřejnění horších ukazatelů z americké ekonomiky. Jednalo se ale spíše o data druhého řádu (jako byl výhled podnikatelů z okolí Philadelphie, týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti či prodeje stávajících nemovitostí).

Polská domácí spotřeba zůstává tahounem růstu

Listopadová data maloobchodních tržeb potvrdí, že polská ekonomika se nadále může opírat o silnou spotřebu domácností v situaci slábnoucí zahraniční poptávky. Spotřebitelský apetit polských domácností vyplývá z příznivé situace na tamním trhu práce, jak pokud jde o zaměstnanost, tak pokud se bavíme o růstu mezd.

Koruna se nad 25,50 CZK/EUR nevrátila, naopak posiluje

Aktivita na tuzemském devizovém trhu včera ukázala, že vánoční svátky jsou za rohem. Všechny důležité události, které měly být tento měsíc zveřejněny, jsou za námi, zrovna tak zasedání bankovní rady ČNB. Ta ve středu podle očekávání nechala úrokové sazby nezměněné, i když někteří hráči na trhu sázeli na zvýšení sazeb. Celkově ale bylo vyjádření guvernéra Rusnoka spíše jestřábí (viz náš podrobnější komentář zde http://bit.ly/38TGIF1). Výraznějšího oslabení jsme se tak nedočkali, k posunu nad 25,50 CZK/EUR na trhu síla nebyla. Naopak v odpoledních hodinách koruna posilovala. Kurzu se nakonec podařilo dostat pod 25,45 CZK/EUR až k zavíracím 25,42 CZK/EUR. Koruna tak byla včera nejsilnější za posledního půl roku.

Lehce silnější včera byly i okolní měny z regionu. Z pohledu polského zlotého pomohla data listopadové promyslové výroby, která příjemně překvapila. A to je dobrá zpráva i pro české producenty.