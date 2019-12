Rok 2019 se blíží do finále. Co udělat pro získání státní podpory u stavebka? (20.12.2019)

Letos máte už jen posledních pár dnů na získání až dvoutisícikorunové podpory od státu na stavební spoření. Je tedy nejvyšší čas zkontrolovat si stav konta, a pokud nějaké finanční prostředky chybějí, můžete je ještě vložit. To samé platí, pokud si chcete stavebko ještě založit a zároveň získat státní podporu za rok 2019. Asociace českých stavebních spořitelen přináší shrnutí termínů jednotlivých stavebních spořitelen pro závěr roku, abyste vše bez stresu stihli.

„Většina klientů spoří pravidelně po menších částkách v průběhu celého roku. Státní podporu však získáte i v případě, že si stavebko uzavřete až v úplném závěru roku. Konečná výše příspěvku od státu se vypočítává jako 10 % z uspořené částky, která bude na vašem účtu zaevidována k silvestrovské půlnoci,“ shrnuje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen. Pro nárok na plnou státní podporu musíte za daný rok vložit minimálně 20 000 korun. Do sumy můžete započítat i připsané úroky, což představuje zejména v dalších letech spoření významnou částku, ale také nesmíte zapomenout odečíst servisní poplatky. „Případná ztráta při chybných počtech bude relativně malá, ale stejně zamrzí,“ doplňuje Jiří Šedivý.

Pokud stavebko máte:

Z účtu pošlete peníze ideálně nejpozději v pátek 27. prosince. Silvestr letos vychází na úterý, takže peníze můžete do některých spořitelen vložit dokonce ještě 31. prosince. Jejich centrály budou mít minimálně dopoledne otevřeno, stejně jako pobočky bank patřících do stejné finanční skupiny. Až do zavírací hodiny tam tedy mohou lidé využít možnosti hotovostního vkladu na přepážce nebo vkladomatu. Je však lepší si u jednotlivých provozovatelů ověřit konkrétní lhůty, které se mohou lišit.





Pokud stavebko nemáte:

Stavební spoření nabízí kombinaci solidního úročení a státní podpory – díky tomu je průměrné roční zhodnocení více než 3,5 %. Navíc si můžete vzít úvěr na bydlení . Stavebko můžete uzavřít prakticky kdykoliv, ovšem pro přiznání podpory za letošek je opět nutné, aby peníze „přistály“ na účet do silvestrovské půlnoci.





A jak bude závěr roku probíhat u jednotlivých stavebních spořitelen?





Českomoravská stavební spořitelna

Smlouvu je možné na příslušných pobočkách spořitelny uzavřít i poslední den v roce. Pokud ale klienti nechtějí přijít o státní podporu za letošní rok, je potřeba poslat peníze na účet včas. Nejvhodnější variantou je bezhotovostní platba. Ačkoliv banky přesuny peněz stále zrychlují, doporučuje se zaslat peníze několik dnů předem, nejpozději v pátek 27. prosince dopoledne. Totéž platí i pro platby v hotovosti na pobočkách ČSOB.





Státní podpora bude přiznána, pokud bude elektronický příkaz k úhradě proveden u České spořitelny nejpozději 31. prosince do 12 hodin. Stejný termín je nezbytné dodržet i v případě úhrady přímo na pobočce. Kdo to nestihne, může ještě využít vkladový bankomat České spořitelny , a to až do 23 hodin. Novou smlouvu lze sjednat a prostředky vložit i na Silvestra.





Elektronickou platbu, která má být zpracována ještě v tomto roce, je třeba předat k zúčtování Komerční bance nejpozději 31. prosince v 11 hodin. U téže banky se provádějí i hotovostní vklady, přičemž nejzazším termínem je pondělí 30. prosince do konce otevírací doby konkrétní pobočky. Smlouvu můžete uzavřít i poslední den v roce – s využitím biometrického podpisu je to možné ve všech pobočkách až do 24 hodin. V papírové podobě pak nejpozději 31. prosince do 12:00 jen v pražské centrále.





Raiffeisen stavební spořitelna

Převodní příkaz musí mít splatnost nejpozději 27. prosince. Do stejného data 14 hodin také musí být na pražskou centrálu spořitelny doručeny i nové smlouvy, které byly uzavřeny online nebo na pobočce. Hotově je možné uhradit platbu na pokladně centrály, nejpozději však na Silvestra do 12 hodin.





Wüstenrot – stavební spořitelna

Abyste stavebko stihli uzavřít ještě v roce 2019, je potřeba, aby byl návrh smlouvy s ověřenou totožností doručen do sídla Wüstenrotu nejpozději 31. prosince. Termín, do kdy je nutné odeslat platbu, aby dorazila ještě letos a státní podpora tak byla připsána, záleží na dané bance, která platbu odesílá. V hotovosti je možné zaplatit na pokladně Wüstenrotu do posledního dne 15 hodin. Platbu lze také vložit na pokladnách Moneta Money Bank a Expobank podle otevírací doby konkrétní pobočky.