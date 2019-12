Zima a její specifické škody, jak se proti nim pojistit?

Slyšíte to také? Skučící meluzína, ledové krůpěje se opírají do oken, padají první sněhové vločky. Nebo už chumelenice? Zima je téměř tu. Pohádkově bílé ledové království. Děti se těší na sáňkování, lyžování, koulování a další zimní radovánky. I my se těšíme na lyže a procházky zasněženou krajinou.

Sníh, mráz a led nám však přinášejí řadu rizik spojených se škodami specifickými právě pro toto období. Je třeba se na tuto situaci připravit. Proti většině situací je možné se i pojistit. Vodovodní škody Vzhledem k výkyvům teploty dochází častěji k prasknutí vodovodního potrubí. Věřím, že své rekreační obydlí, případně stálé obydlí, které přes zimu opouštíte na delší dobu, máte zazimováno, voda vypuštěnu, přívody jsou uzavřeny a v topném systému je nemrznoucí směs. Pokud objekt opouštíte na více než tři dny, je nutné tyto úkony stoprocentně provést. Mimochodem únik vody patří mezi nejčastější pojistné události vůbec. Proti zmíněným škodám se lze chránit pojištěním domácnosti a nemovitosti. Nepodceňujte však zimní přípravu a zabezpečení, jinak se při vyřizování škody můžete dočkat nepříjemné skutečnosti v podobě krácení úhrady při plnění pojistné události. V pojistných podmínkách najdete větu: „Jste povinni zajistit, aby vodovodní zařízení v nepoužívané budově bylo vyprázdněno a udržováno vyprázdněné a přívod vody byl řádně uzavřen“. V případě poškození někoho jiného (souseda, náhodnou osobu) vyteklou nebo zamrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti. Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody (vodné a stočné), nebo havárii rozvodů nad rámec. V případě řešení pojistné události se držte těchto obecných zásad:

Zdokumentujte místo škody co nejvíce

Zajistěte svědky události a uložte si jejich kontakty

Nárokujte škodu co nejdříve

V případě újmy na zdraví doložte lékařskou zprávu Pád sněhu nebo rampouchů Za tyto události odpovídají majitelé nemovitosti. Ti jsou povinni svou péčí případům událostem předcházet. Pokud bude tímto způsobena škoda, pojišťovna zkoumá, zda majitel něco nezanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat. Pomocníkem jsou zachytávače ledu a sněhu, případně si lze objednat odklizení specializovanou společností a označit nebezpečný úsek. Pokud majitel (správce) dodrží všechny bezpečnostní zásady, a přesto dojde ke škodě, může nárokovat náhradu z pojištění odpovědnosti.

Úraz na zledovatělém chodníku

Podle zákona o pozemních komunikacích za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá vlastník, ve většině případů obec. Zde opět pomůže pojištění odpovědnosti.

Samozřejmě platí, že chodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky vzhledem k počasí. Pojišťovna vyplatí náhradu v případě, kdy se prokáže nemožnost odstranit závadu, zmírnit nebo na ni upozornit. V případě úrazu poškozený může hlásit škodu své pojišťovně a nárokovat přes úrazové pojištění.

Polámání stromů námrazou nebo tíhou sněhu

Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, obyčejně uplatníte z pojištění nemovitosti. V určitých případech je možné využít havarijní pojištění vozidla.

Pokud však strom či větve z vašeho pozemku skončí u souseda a tam tak poškodí majetek jiné osoby, lze škodu řešit přes pojištění občanské odpovědnosti.

Ještě pár slov k provozu auta…

Nedbale uchycené lyže, snowboardy, saně či jiné předměty převážené na střešním nosiči, ale i uvnitř auta, neopatrnost v parkování na ledu či sněhu, poškození kapoty či skla pádem ledu či sněhu ze střechy, krádeže zavazadel a lyžařského vybavení, hazardní jízda na zasněžené vozovce na letních pneumatikách, jízda přes zamrzlé rybníky či nádrže bez kontroly pevnosti… To je výčet nejčastějších příčin k pojistným událostem specifických pro zimní období, na které by si měli řidiči a provozovatelé vozidel dávat pozor. Zbytečně se výše uvedeným situacím nevystavovat, případné škody by pojištění nemuselo krýt z důvodu nedbalosti.

Chytrá rada na závěr

Překontrolujte si své pojistné smlouvy, zda máte dostatečné krytí v případě pojištění občanské odpovědnosti (vztahuje se na všechny členy domácnosti včetně vašich čtyřnohých mazlíčků), odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pojištění nemovitosti a domácnosti, atd. V každém případě doporučuji se za každých okolností snažit předcházet nepříjemným situacím! Nepodceňovat a nezanedbávat nástrahy, které si na nás zimní období přichystá.