Jestli zvolí Trumpa podruhé, bude jak utržený od řetězu - více obchodních válek, Powellův konec ve Fedu, další daňové škrty

Podle analytika společnosti Cowen Chrise Kruegera by mohlo druhé zvolení Donalda Trumpa do pozice prezidenta USA v příštím roce způsobit jeho "totální utržení se od řetězu". Jeho opětovné zvolení by mohlo vést k dalším obchodním válkám či zdvojnásobení tlaku USA na organizace jako jsou WTO nebo Světová banka. Zvýšilo by to také podstatným způsobem tlak na odchod šéfa Fedu Powella. A v neposlední řadě by to mohlo povzbudit staronového prezidenta k prosazování dalších velkých výdajových projektů či další redukci zdanění (ze současných 21% na cca 15%).