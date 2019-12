Business Intelligence není magie

Řídit firmu na základě tvrdých a reálných dat, to je unikátní možnost, kterou dává managementu nasazení Business Intelligence. Tyto nástroje přitom již dávno nejsou vyhrazeny jen specializovaným rolím či velkým nadnárodním korporacím. Můžete je mít i vy, a přímo ve svém ERP systému!

Prorazte provozní slepotu

Věta „Vždycky se to dělalo takhle!“ bývá vůbec tím největším nepřítelem každé firmy a každého manažera. Ač se řada parametrů reálně mění, máme tendenci změny nevidět či je omlouvat historickými návyky. Někdy nás dokonce ani nenapadne, že by se situace během let mohla nějak radikálně změnit. Business Intelligence (BI) nástroje však poskytují přesný obraz reality, jak současné, tak minulé, případně s využitím forecastingu i té budoucí. Mnohdy tak může právě BI pomoci vytrhnout management z této slepoty, respektive se do ní už vůbec nedostat.

Rozhodujte na základě dat Systémy HELIOS dokáží zpracovávat velké množství dat v reálném čase. Jestli ve své firmě využíváte HELIOS Orange nebo HELIOS Green, pak asi máte představu, jaká všechna data se v systému zpracovávají. Business Intelligence vám umožní je vidět v souvislostech. Výstupy z BI jsou v HELIOSu navíc k dispozici všem oprávněným uživatelům. Navíc, díky využití cloudové platformy je možné s daty pracovat kdykoliv a odkudkoliv, a to bez vlivu na výkon samotného podnikového informačního systému či jeho databáze.

Výhoda BI spočívá především v tom, že dokáže poskytovat rychlý vhled v podstatě do libovolných dat, a to na různých úrovních detailu. Obchodní společnosti mají možnost velmi rychle analyzovat klíčové výkonnostní ukazatele pro obchod a dívat se na data z různých perspektiv (regionu, sortimentu, ziskovosti, obrátkovosti atd.). Výrobní firmy zase mohou velmi rychle zjistit a porovnávat kapacitní vytížení jednotlivých pracovišť, analyzovat nákladovost zakázek apod. Příkladů užití je velmi mnoho a tím, že BI můžete v HELIOSu využít pro libovolnou zpracovávanou agendu, vaší představivosti a manažerské tvořivosti se meze nekladou.

Otestujte si své hypotézy

BI také přináší jedinečnou možnost testovat si různé hypotézy oproti reálným datům, která již máte k dispozici. Zdá se vám, že v nějakém regionu klesá zájem o nakupování ve vašich prodejnách? Jediným pohledem na data v BI to budete vědět přesně. Navíc budete moci okamžitě zkoumat, proč tomu tak je. Je tam jiná struktura zákazníků? Jiná struktura vaší nabídky? Není tam třeba příliš dlouhá doba řešení zákaznických požadavků? To vše můžete zjistit sami, bez nutnosti čekat na vstupní data z regionu či výstupy analytiků. Vše zjistíte okamžitě a přesně. Přesná data srozumitelně a pro všechny

Právě přesná data jsou hlavní výhodou BI. My v HELIOSU si myslíme, že by k nim měl mít přístup ideálně kdokoliv, kdo je potřebuje. Klíčovým aspektem je přitom atraktivnost a jednoduchost interpretace dat. BI rozhodně nemusí být pouze o číslech, data se dají prezentovat grafickou či dokonce i textovou podobou. Nejjednodušším příkladem výstupu jsou např. „semafory či teploměry“, které uživateli indikují elementární informace o měřeném parametru typu: „zelená, červená, oranžová“ či např. měření plnění plánu na stupnici od 0 do 100 %.

Buďte flexibilní díky Business Intelligence

Doby, kdy se fungovalo na pětiletky, jsou naštěstí už pryč. Přesto každá firma potřebuje mít nějaký přesný plán, už jen kvůli zajištění externího financování. V tom vám může pomoci právě BI, zejména pokud využijete i možností regresní analýzy a modelování dopadů různých změn, které zvažujete. Díky BI tedy budete moci skloubit detailní plánování s okamžitými reakcemi na změny na trhu.