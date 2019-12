75 % amerických IoT firem hodlá využívat blockchain

14.12.2019 / Crypto Kingdom

I když se na nás ze světa doslova chrlí jedna zpráva o adaptaci technologie blockchainu, ve skutečnosti ještě neexistuje velká řada použití, která by existovala opravdu ve velkém měřítku. Průmysl „internetu věcí“ (IoT) nám ale ukazuje, že změna by mohla přijít již velmi brzy.

Avivah Litan, analytička IT průmyslu ve společnosti Garzner, nedávno uvedla, že podle jejich posledního průzkumu až 75 procent společností v sektoru IoT technologii blockchainu již dokonce adaptovalo do svých procesů, a pokud ne, plánují takovou úpravu pro rok 2020. Výzkum byl proveden spolu s více než pěti sty americkými společnostmi. Je to právě technologie blockchain, která může pomoci podnikatelům vytvořit důvěryhodné prostředí pro přenos dat mezi virtuálními sítěmi. Současně se tímto způsobem pochopitelně značně zvýší také samotná rychlost a efektivita těchto procesů.

Společnosti v sektoru IoT se zaměřují na propojení činnosti výpočetních zařízení do každodenního života a umocnit tak synergii mezi lidmi a stroji. Pro příklad z praxe nemusíme chodit ani daleko, představte si hodinky Apple Watch nebo virtuálního asistenta od Apple, Siri.

Blockchain se v současnosti ukazuje opravdu jako ta nejlogičtější sázka ze strany takových společností. Právě transparentní používání a rychlost procesů jsou pak faktory, které by mohly i náš dnešní život proměnit k nepoznání.

