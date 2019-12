Máte auto připraveno na zimu?

Máme tu listopad a na horách se objevuje první sněžení. Co vaše auto, je na změnu počasí řádně připraveno? Váš plechový miláček si zasluhuje pečlivou kontrolu a údržbu před zimním časem a nečasem. Životnost vozidla správným servisem můžete prodloužit o několik sezón a nejen to. Podle zákona O provozu na pozemních komunikacích nastala od 1. listopadu řidičům povinnost použít na silnicích zimní pneumatiky. A to v případě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Zákon upozorňuje i na možnosti, které mohou nastat vzhledem k počasí a povětrnostním podmínkám. V zákoně se také dočtete, že zimní pneumatiky musí mít u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kilogramů hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 milimetry. U motorových vozidel nad tuto hmotnost musí být vzorek nejméně 6 milimetrů. Ukažme si na příkladu, co hrozí, když nemáte správné zimní obutí: Vyjedete (ještě na letních pneumatikách) v pátek za slunného podzimního dne na víkend na chalupu do Krkonoš. Nikde ani náznak sněhu, naprosto sucho, nebe bez mráčku. Rosničky žádnou katastrofu nehlásí. V neděli při návratu domů však dojde k nečekané změně počasí a nastane sněhová vánice. A máme tu velký problém. Při jízdě na nevhodných pneumatikách vám hrozí v případě silniční kontroly pokuta. U nehody je pak pojišťovna oprávněna krátit náhradu škody. Některé úseky komunikací v Česku zimní výbavu pro řidiče výslovně předepisují. Pokuta může být až 2500 korun. V zahraničí jsou mnohem vyšší. Například v Rakousku se mohou vyšplhat až na tisíc euro.

Havarijní pojištění

I přes dodržování opatrnosti a pravidel se můžete stát vlivem špatného stavu vozovky účastníkem nehody i bez vlastního zavinění. Riziko v tomto období je samozřejmě mnohem vyšší a výrazně stoupá počet nehod. Důvodem je náledí, kluzká vozovka, zhoršené klimatické podmínky, časté mlhy, déšť, sníh, brzké stmívání způsobující únavu atd. Proto by měli řidiči, kteří v tomto období pravidelně jezdí, přemýšlet nad vhodným havarijním pojištěním, které je schopno kompenzovat finanční náklady na případnou opravu auta.

Ideální je výběr pojištění all risk, které by obecně mělo pokrývat všechna pravděpodobná rizika. Tato pojistka patří mezi ty dražší a není vhodná pro všechny řidiče. Určitě se vyplatí sjednávat havarijní pojištění společně s povinným ručením. Získáte tím výhody v podobě slev, převodu bonusů, a tím pádem výhodnější konečnou cenu pojistného.

Cestovní pojištění a ostatní možnosti

Pokud plánujete cestu na hory do zahraničí, je stěžejní sjednat si pojištění léčebných výloh. Překontrolujte si zároveň, zda máte vyhovující pojištění odpovědnosti v občanském životě. Bude se hodit v případě, způsobíte-li někomu úraz či nechtěnou nepříjemnost. Využít jej může celá vaše domácnost včetně domácích mazlíčků. Plánujete-li na horách provozování sportu, přesvědčte se, zda právě vámi vybraný sport máte zařazen do svého balíčku. Pojišťovny nabízí k cestovnímu pojištění mnoho doplňků. Nejde jen o asistenční služby, které se od sebe vzájemně liší. Můžete si například sjednat pojištění opuštěné domácnosti, pojištění lyžařské výstroje a výzbroje, nevyužité lyžařské služby v případě úrazu či možnost pojištění, ze kterého se hradí zásahy horské služby a lékařských sborů bez následného lékařského ošetření.

Rezerva je výhodou

Od 1. října 2018 sice motoristé nemusí vozit rezervu, pokud mají sjednanou asistenční službu, přesto se vřele doporučuje. V případě, že rezervu nemáte, je obvykle nutný odtah do servisu. To je bezpochyby složitější než výměna náhradního kola.

A co ještě poradit závěrem, abyste v zimě jezdili bez problémů? Do auta si přibalte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů, škrabku na okna, rukavice, deku, ruční svítilnu, sněhové řetězy, rozmrazovací sprej a startovací kabely. Pokud se chystáte do hor, přijde vhod pytlík s pískem. Před jízdou nezapomínejte auto očistit od sněhu a ledu. Sníh a špína nesmí zakrývat poznávací značku. Za takový přestupek hrozí pokuta.