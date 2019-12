Počet živě narozených překonal počet zemřelých

"Extrémně nízká nezaměstnanost a rychlý růst mezd činí z České republiky atraktivní místo k životu. Naše země láká především Ukrajince, Slováky, Rumuny a Rusy. Žít v České republice však chtějí i lidé ze západní Evropy," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na konci třetího čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 681 161 obyvatel. Ve stejném období před rokem to bylo o 41 481 lidí méně. Jen za období od ledna do září 2019 v naší zemi přibylo 31 361 obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatelstva, tedy rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, byl kladný a dosahoval výše 1 474 lidí. Růstu počtu obyvatel naše země dosáhla především díky přistěhovalým lidem, kterých bylo více než vystěhovalých lidí o 29 887.





Za tři čtvrtletí letošního roku se narodilo 85 182 dětí, což je o 1 960 méně než ve stejném období před rokem. Přibližně 48 procent všech dětí se narodilo mimo manželství. Od ledna do září letošního roku zemřelo 83 708 lidí, což je meziročně méně o 1 460 lidí. Zemřelým mužům bylo průměrně 72,8 let a zemřelým ženám 79,7 let. Nejvíce lidí umíralo v lednu, naopak nejméně v září. Pozitivní zprávou je, že počet zemřelých dětí do jednoho roku klesl na 212, což naši zemi řadí mezi nejlepší v eliminaci úmrtnosti po porodech.



Za devět měsíců letošního roku bylo uzavřeno 47 122 sňatků, což je o 1 650 méně než ve stejném období před rokem. Nejvíce sňatků se uskutečnilo v červnu, stejně jako v předchozím roce. Přibližně tři čtvrtiny snoubenců tvořily páry, které se skládaly z dosud svobodných žen a mužů. Průměrný věk ženichů byl 36,4 let. Nevěsty byly povětšinou mladší, jejich průměrný věk dosáhl výše 33,5 let. Počet rozvodů zůstal podobný jako v předchozím období. Za devět měsíců letošního roku se rozvedlo 17 641 manželství.