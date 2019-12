Bankovní rada ČNB se zatím kloní ke stabilitě sazeb. Inflace ale překvapila a nejenom u nás

Týden před posledním letošním zasedáním České národní banky se někteří členové Bankovní rady vyjádřili k tomu, jakým směrem by se podle nich měla ubírat měnová politika. T. Niedetzký připomněl vnější nejistoty a rizika, které neubývají. Navíc opět zmínit úmysl rady vyhlazovat sazby. Tedy, i když v současné chvíli napovídá prognóza sazby zvyšovat, hned vzápětí by podle modelu ČNB měly jít sazby zpět na současnou úroveň. Rada se tedy alespoň prozatím kloní ke stabilitě. Také jeden z jestřábích členů rady V. Benda nevidí potřebu pro pohyb sazeb ani jedním směrem. Na příštím zasedání tak zřejmě i on, který na minulých zasedáních vyjádřil svým hlasem podporu utažení měnové politiky, zaujme vyčkávací strategii. To se nedá říct o jeho kolegovi T. Holubovi, který naopak zřejmě opět bude hlasovat pro zvýšení sazeb. Nová data z ekonomiky, která od minulého zasedání byla zveřejněna, nezměnila jeho představu o stavu domácí ekonomiky. Naopak silnější kurz koruny by mohl podle něj příští týden posloužit jako argument pro stabilitu sazeb. Zítra bude již zahájena mediální karanténa rady ČNB, takže smýšlení ostatních členů se zřejmě před zasedáním již nedozvíme.

Překvapením pro Bankovní radu byla včerejší inflace, která skončila dvě desetiny procentního bodu nad prognózou ČNB a jednu desetinku nad hranicí tolerančního pásma. Překvapením byl zejména svižný růst cen potravin. ČNB přesto zhodnotila, že zveřejněná inflace je kvantitativně v souladu se stávající listopadovou prognózou. Cenový růst však podle očekávání ČNB začne zpomalovat. K tomu přispěje zvolňující dynamika mezd a protiinflační vliv dovozních cen způsobený nízkou inflací v eurozóně. Na horizontu měnové politiky by tak inflace měla konvergovat k cíli ČNB na úrovni dvou procent i zásluhou ukotvení inflačních očekávání na této hodnotě.

Od měnověpolitického zasedání ČNB příští týden proto očekáváme stabilitu sazeb. Sazby by měly zůstat na stávající úrovni až do druhé poloviny příštího roku. Teprve v posledním čtvrtletí roku 2020 očekáváme první uvolnění měnové politiky z důvodu zpomalující ekonomiky a snižujících se inflačních tlaků.

Také v USA se dočkali vyšší než očekávané inflace za listopad, když dosáhla meziroční hodnoty 2,1 %, což je zhruba na cíli Fedu. Jádrová inflace si zachovala hodnotu z října, je tedy na úrovni 2,3 %. Dnes ve večerních hodinách našeho času bude Fed zasedat a podle našeho předpokladu by se neměl uchýlit ke změně nastavení měnové politiky. Tomu odpovídá také očekávání trhu, podle kterého by dnes s téměř stoprocentní pravděpodobností měla zůstat horní hranice úrokových sazeb na úrovni 1,75 %.







Autor: Eliška Jelínková, analytička





Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.