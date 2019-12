ŘSD představilo na veřejném projednání studii tunelu v Bílině (Ústecký)

Současné vedení silnice I/13 centrem Bíliny lze označit za nejkritičtější úsek celé trasy této komunikace. Trasa prochází údolím řeky přímo v centru města, navíc s velkým počtem křižovatek a napojení v oblasti zástavby. Vzhledem k tomu, že je silnice mezi Teplicemi a Mostem ve čtyřpruhovém uspořádání, představuje současný dvoupruhový průtah Bílinou výrazné zpomalení a kumulaci dopravy.

V minulosti ŘSD ČR zpracovalo několik variant dopravního řešení silnice I/13 v prostoru Bíliny. Omezené možnosti průchodnosti územím však generovaly varianty neekonomické, příliš dlouhé či nepřijatelné z hlediska vlivu na životní prostředí. Na základě těchto skutečností ŘSD veřejně představilo variantu, která počítá se svedením silnice I/13 do přibližně 1300 metrů dlouhého tunelu pod západní částí města a s vybudováním nové trasy komunikace v prostoru mezi řekou Bílinou a stávající železniční tratí. Koncová napojení budou na provozovanou čtyřpruhovou komunikaci směrem do Mostu, respektive do Teplic.

Veřejného projednání v sídle městského úřadu v Bílině se zúčastnilo několik desítek občanů. Zástupci chomutovské Správy ŘSD na úvod představili vizualizaci současné studie tunelového řešení. Historický vývoj řešení dopravy v Bílině následně prezentoval zástupce generálního ředitelství ŘSD ČR Michal Vrabec. Vedoucí oddělení přípravy staveb Správy Chomutov Eva Semanová přítomné seznámila s dalšími kroky přípravy projektu. Zároveň upozornila, že rozhodující slovo bude mít Centrální komise Ministerstva dopravy, které bude projekt předložen ke schválení. Odborný popis celé technické studie nového vedení silnice I/13 doplnili zástupci projekční společnosti Valbek.

Výhody tunelového řešení, zejména pokud by byla schválena čtyřpruhová varianta se dvěma tunelovými tubusy, vypočítali zástupci Policie ČR, kteří zároveň konfrontovali nehodovost na současném průtahu Bílinou s dálničními tunely v kraji. Směrově dělené tunely jsou jednoznačně nejbezpečnějším řešením. Vliv stavby na životní prostředí podrobně prezentoval odborník na životní prostředí Martin Dušek ze společnosti Integra.

Obecně největším rizikem stavby, nikoliv však neřešitelnou překážkou, jsou místní minerální prameny. Plynulá doprava bude mít vliv na snížení emisí a tunelové řešení i na snížení hlukové zátěže. Aktuální poznatky z provedeného předběžného geologického průzkumu pak představil Petr Kučera ze společnosti SG Geoinženýring. Podle dosavadních výsledků se většina trasy tunelu nachází ve vhodných podmínkách pro ražbu tunelu. Zejména v místech tunelových portálů však bude nutné přizpůsobit technologii stavby zvodnatělým sedimentům.

Následný prostor k diskuzi využili občané zejména k dotazům na dříve řešené varianty obchvatu či průtahu silnice I/13. Z hlediska technického řešení projektu zodpovídali zástupci projekční společnosti dotazy související s navrženými křižovatkami a napojeními na stávající komunikace.

Po více než hodinové diskuzi padla všeobecná shoda na aktuálním řešení přeložky silnice v Bílině. Pro ŘSD ČR i město Bílina to znamená pokračovat v přípravě projektu, a to například podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem či změnou nebo aktualizací územního plánu města.