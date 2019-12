Čína zvýšila dovozy US sojových bobů v září a říjnu 13krát oproti loňsku

Podle čínských a amerických statistik Čína v září a říjnu zvýšila meziročně výrazným způsobem své dovozy sojových bobů z USA a to konkrétně 13tinásobně oproti stejnému období loňského roku.V listopadu celkový dovoz sojových bobů do Číny rostl o 53,9% na 8,278 miliónu tun.US dovozy této komodity do Číny ve druhé polovině loňského roku výrazně propadly v reakci na odvetná cla obou velmocí. V průběhu tohoto roku pak čínské firmy dovezly omezené množství amerických sojových bobů prostřednictvím "jiných" kanálů.Čína na konci minulého týdne oznámila, že pracuje na odstranění dovozních tarifů na tu a některé další zemědělské komodity Obvyklé dovozy US sojových bobů dosahovaly ve vyčíslení úrovně cca 8 mld. USD . USA v rámci "fáze 1" potenciální obchodní dohody požadují navýšení dovozů US zemědělské produkce celkově na 40-50 mld. USD ročně.