Evidence servisních činností v ERP snadno a rychle

Máte ve firmě servisní techniky, kteří často jezdí na zásahy přímo k zákazníkům? Potřebujete mít pro servisní techniky všechny informace na jednom místě i v okamžiku, kdy třeba opravují nějaké zařízení? Pokud máte HELIOS Orange, určitě byste měli věnovat pozornost řešení B2A Servis!

Servis na jedno kliknutí

Práce servisních techniků je dnes poměrně drahá věc. A to i pro zaměstnavatele, protože lidí není na trhu práce nazbyt. Proto se vyplatí ji maximálně urychlit a zefektivnit. K tomu přesně slouží aplikace B2A Servis, která promění libovolný iPad v mocný nástroj pro zpracování servisních zakázek, a to včetně obsluhy veškerého papírování. Fronta práce, evidence činnosti či vzdálený přístup k aktuálním informacím o skladových zásobách přímo do HELIOSu Orange, to vše jen na pár kliknutí!

Všechny informace na jednom místě a přímo v terénu

Řešení B2A Servis je metodicky rozděleno do tří vzájemně propojených oblastí, které jsou přímo provázány s odpovídajícími agendami ve vašem HELIOSu Orange. Zaprvé je zde fronta práce. Ta zajišťuje každému technikovi přidělené servisní činnosti dle lokality a identifikace servisovaného zařízení. Podklady k ní připravuje dispečink v HELIOSu Orange a přiděluje je jednotlivým technikům. Zakázky lze samozřejmě plynule předávat jiným technikům, dle aktuálních potřeb servisního oddělení. Technik má přímo ze svého iPadu také přístup k detailním informacím o daném zařízení, či zakázce, a to včetně adresy, detailního popisu činností apod.

Druhou oblast tvoří evidence činností. Tam se technik dostává přímo z fronty práce, tím, že si vybere dané zařízení/zakázku. U ní může provést servisní technik evidenci údajů jako je samostatný popis pracovní činnosti (ať už slovní, či výběrem ze seznamu), výběr použitého materiálu, dobu zahájení a ukončení servisního úkonu, počet ujetých kilometrů, počet osob, či event. údaje o tom, zda zásah proběhl v rámci pohotovosti či přesčasu. Při dokončení činnosti je pak možnost přidat i podpis zákazníka a technika. Ke každému servisnímu zásahu je možnost pořízení fotodokumentace. K pořízení slouží kamera iPadu.

A konečně poslední samostatnou oblastí je pak práce se skladem, která technikovi nabízí větší flexibilitu při komunikaci se zákazníkem, či při plánování náročnějších servisních zásahů.

7 důvodů, proč chtít B2A Servis

A jaké, že jsou hlavní důvody, proč se zajímat o B2A Servis? Předně je to rychlost, se kterou je možné řešit servisní požadavky zákazníků. Dispečink má totiž vše přehledně na jednom místě. Přímo v terénu zase vynikne maximální efektivita využití času technického pracovníka, který maximum času věnuje práci a minimum papírování. Zároveň je zde minimalizace chybovosti při zadávání dat – data jsou zadávána totiž ihned na místě, a navíc je možnost vybírat i položky přímo z přednastavených seznamů. Díky tomu získáte přímo z terénu velmi přesná data, která se ihned propisují do vašeho HELIOSu Orange. Právě propojení s ERP systémem v reálném čase je pro techniky v terénu, ale i vaše zákazníky, klíčovou výhodou. A konečně, život servisním technikům usnadňuje vysoce intuitivní uživatelské rozhraní mobilní aplikace i samotného iPadu. Navíc pro samotnou aplikaci B2A Servis je k dispozici automatická aktualizace na novější verze i servisní podpora v češtině.