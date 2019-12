Dopravním problémem Chomutova je okružní křižovatka u Globusu na silnici I/13

Správa Chomutov v současné době prověřuje několik variant dopravního řešení celé ulice Černovická, a to od světelné křižovatky Nové Spořice až po okružní křižovatku u Globusu. Součástí studie je i řešení napojení stávajících areálů a rozvojových ploch v celém území. „Pro celou lokalitu provedeme dopravní průzkum, který bude sloužit jako podklad pro mikrosimulaci dopravy ve vybraných variantách. Výsledky simulace budou důležitým podkladem pro výběr vhodné varianty,“ informoval primátora dopravní inženýr Václav Marvan, který se problémem křižovatky zabývá.

Vedoucí úseku výstavby Marek Sotona v rámci koordinační schůzky představil primátorovi stav přípravy dálnice D7 . Na kompletním zprovoznění celé dálnice v roce 2026 se nic nemění, což vedení Chomutova těší. Vedle informací o stavu přípravy dalších akcí, které souvisejí s napojením Chomutova, primátora zajímala také koncepce odpočívek na dálnici D7 . „Věřím, že kromě odpočívek v režii ŘSD se najdou i místa pro soukromá trucková centra. My v našem katastru takové nemáme, byť by o ně byl zájem,“ konstatoval primátor. Na dálnici D7 jsou v plánu dvě nové odpočívky a další by měla vzniknout na hranicích s Německem poblíž Hory Sv. Šebestiána.