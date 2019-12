Předpověď počasí Česko: Přijde silný vítr. Teploty klesnou o 10 stupňů, bude i sněžit. Počasí tento týden.

Přes Česko od nedělní noci přechází studená fronta. V pondělí bude ještě teplo, od úterý se ale začne ochlazovat. Teploty klesnou k -6 stupňům a doprovázet je bude silný vítr a sněžení. Na konci týdne se ale opět oteplí.

Počasí v týdnu

Z neděle na pondělí do Česka dorazila studená fronta. Za ní bude od západu proudit chladný vzduch a od úterý nás čeká ochlazení. Pondělní teploty ale budou stále relativně vysoké. Přes den se mohou vyšplhat až na 9 stupňů, v noci se budou pohybovat od 7 do 3 stupňů. Na Moravě bude o trochu chladněji.

Bude oblačno až zataženo, místy bude pršet. Na horách nad 800 metrů bude padat sníh. K večeru budou v Čechách srážky intenzivnější a sníh se postupně objeví i v oblastech nad 500 metrů. Foukat bude silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h, na horách dokonce až 70 až 90 km/h. K večeru bude slábnout.

Úterý

V úterý teploty začnou klesat - přes den dosáhnou v maximech 2 až 6 stupňů, v noci se budou pohybovat od 3 do -1 stupně. Přes den bude oblačno a místy bude opět padat sníh. V nížinách budou smíšené srážky. Foukat bude silný vítr s nárazy kolem 55 km/h.





Středa

Ve středu bude jasno až polojasno a teploty ještě více klesnou. V noci bude -2 až -6 stupňů, přes den 0 až 4 stupně. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a na západě Čech místy napadne sníh, ojediněle se objeví i mrznoucí srážky.

Čtvrtek

Následující den bude zataženo až oblačno s nočními teplotami od 1 do -3 stupňů, při nízké oblačnosti až -5 stupňů. Přes den se nejvyšší teploty vyšplhají na 0 až 4 stupně. Místy bude sněžit, v polohách pod 400 metrů bude padat déšť se sněhem.

Pátek



I páteční obloha bude oblačná až zatažená. Na většině území bude padat déšť nebo déšť se sněhem, v místech nad 500 metrů bude sněžit. Noční teploty se budou pohybovat od 1 do -3 stupňů, ojediněle až -5 stupňů. Přes den teploty dosáhnou 1 až 5 stupňů. Opět by měl zesílit vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h.

Počasí o víkendu

O víkendu bude opět oblačno až zataženo s občasným deštěm. Ve vyšších polohách budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty v noci budou od 2 do -2 stupňů, přes den od 3 do 7 stupňů. V závěru období by ale noční teploty měly dosáhnout 5 až 1 stupně, denní se vyšplhají na 6 až 10 stupňů.