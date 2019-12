Silniční kontroly v Polsku mají nová pravidla. Pozor, ať neskončíte v poutech.

Důležitá informaci pro ty z Vás, kteří plánujete cestu za vánoční atmosférou či nákupy do sousedních států. Například v Polsku policie velmi zpřísnila průběh silničních kontrol. Začala tam platit nová pravidla a znát je, vám může ušetřit hodně peněz.

"Dobrý den, silniční kontrola. Předložte mi doklady potřebné k řízení motorového vozidla." - Pokud podobnou větu uslyšíte v Polsku, od nynějška musíte nechat své ruce na volantu a vyčkat na další pokyny policisty.

Podobná pravidla platí i v řadě západních zemí Evropy. Důvod? Bezpečnost policistů a eliminace hádek. Doklady podávejte pomalu a pokud má policista podezření, může si je vytáhnout z vaší kapsy sám.

"Tam se konečně nastavují pravidla hry pro to, jak má probíhat policejní kontrola a jak se při kontrole mají chovat řidiči. Řada západních států a třeba i Spojené státy americké mají jasně daná pravidla, jak se řidiči mají chovat při probíhající silniční kontrole," popisuje dopravní expert Roman Budský.

Pokud řidič neuposlechne pokynů policisty, aby nehybně setrval na místě s rukama na volantu, může mu policista na místě uložit pokutu ve výši 500 zlotých (3000 Kč). "Ale pokud by se ten případ dostal k soudu, tak ta pokuta je až 3000 zlotých čili 18000 korun," doplňuje Budský.

A dejte si pozor i na to, co říkáte. Českým nadávkám policisté už rozumějí. A totéž platí i pro posunky a gestikulace. V Rakousku či Německu to vyjde hodně draho. "Stačí třeba ukázat policistovi ukázat vztyčený prostředník a je to za 4000 eur. Stačí si poklepat na čelo - je to za 750 eur," vyjmenovává Budský.

Od tohoto týdne v Polsku platí ještě jedna novinka.Ukládá řidičům povinnost vytvářet záchranářskou uličku a také zipovat," uvedla mluvčí liberecké policie Ivana Baláková.

Polské zipování je ale jiné. Řidiči, kteří chtějí odbočit na hlavní silnici, na níž je kolona, mají přednostní právo se tam zařadit, byť podle dopravních značek přednost nemají.