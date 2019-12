V České republice se s kryptoměnami obchoduje za miliardy

Zpravodajský server Novinky.cz aktuálně zveřejnil informace od Martina Stránského, jenž je majitelem tuzemské obchodní platformy WBTCB. Ten uvádí, že v Česku se podle odhadů letos uskuteční kryptoměnové obchody v hodnotě zhruba tří miliard. Toto číslo je navíc přibližně stejné jako v loňském roce. Jak to u nás s kryptoměnami tedy vypadá?

3 miliardy v obchodech s kryptoměnami

Něco okolo 90 % transakcí pochází z BTC, mezi ostatními kryptoměnami jasně vede ETH. Jen platforma WBTCB by měla mít v roce 2019 na svědomí obchody v hodnotě asi 750 milionů korun českých. WBTCB se přitom v běžném prostředí zaměřuje pouze a výhradně na BTC.

Příští rok bude ještě bohatší

Stránský potom jedním dechem dodává také to, že očekává rostoucí poptávku během příštího roku. Mezi hlavní faktory takového vývoje řadí destabilizaci sociální a ekonomické situace v některých regionech, stejně jako rostoucí úroveň legislativy a regulačních opatření. Něco podobného samozřejmě slyšíme opravdu velmi rádi. I ze zpráv na světové úrovni lze vypozorovat, že adaptace kryptoměn do naši společnosti prostě roste každým dnem. Takové dění samozřejmě nemůže zůstat delší dobu bez odezvy. Jsme si tedy už teď docela dobře jisti tím, že následující rok 2020 bude pro tuzemskou kryptoměnovou scénu opravdu hodně zajímavý. A co myslíte vy?

Zdroj: Novinky.cz

