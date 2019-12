Konec roku je za rohem, máte naspořeno na stavebku?

Jednou z hlavních výhod stavebního spoření je státní podpora, která může dosáhnout až 2 000 Kč ročně. Pro její získání ale platí jistá pravidla. Třeba to, že klient za rok naspoří 20 000 Kč. Společnost Wüstenrot připomíná, že ne na všech účtech stavebního spoření je tato suma již vložena.

Stavební spoření patří k jednomu z nejoblíbenějších spořicích produktů, v polovině letošního roku bylo uzavřeno téměř 3,2 milionu smluv. „Podle našeho nedávného průzkumu má dokonce 96 % Čechů starších 55 let, kteří mají aktuálně uzavřené stavební spoření, tuto smlouvu již minimálně podruhé,“ doplňuje Jiří Procházka, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot. Stavebko má navíc běžně více členů rodiny. Nejčastěji, v 57 %, ho mají sjednané děti respondentů, časté je ale i u partnerů. „Pro rodiny je vhodné uzavřít smlouvu nejen rodičům, ale i dětem. Tím maximalizují státní příspěvky v rodině,“ vysvětluje Jiří Procházka.

Ke státní podpoře je třeba mít naspořeno

Státní podpora činí nejvýše 2 000 korun za rok, a to v případě, že klient naspořil 20 000 korun. „Ideální je přispívat měsíčně přibližně 1 700 korun. Klienti se tak vyhnou stresu před Vánoci, aby kromě příprav na Ježíška nemuseli řešit ještě dospoření na stavebním spoření,“ upozorňuje Jiří Procházka. Pokud klient na účet vloží vyšší částku, převádí se každá koruna nad 20 000 Kč do nároku na státní podporu do dalších let. Státní příspěvek lze přitom rozdělit na více smluv o stavebním spoření, nikdy ale nepřesáhne částku 2 000 Kč.

V roce 2017 činila průměrná státní podpora 1 373 korun. Celkově tak stát podporuje stavební spoření téměř 4 miliardami korun ročně.