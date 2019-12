Analytický meeting Stock Spirits po 2H19

Management SSG byl na meetingu s analytiky sebevědomý ohledně přenesení zvýšených spotřebních daní v Polsku (o 10%) a v ČR (o 13%) od příštího roku do koncových cen. Argumentoval tím, že na rozdíl např. od roku 2014 (kdy mu zvýšení daní v Polsku způsobilo velké komplikace) má výrazně vyšší podíl prémiových značek v portfoliu (již přes 30%). Prémiový segment je výrazně méně cenově citlivý. Společnost také věří, že má mnohem lepší/silnější tržní pozici. V ČR SSG mluvila dokonce o zvýšení cen vyšším, než bude potřeba pro pokrytí vyšší spotřební daně.



Ohledně nové investice do destilačních kapacit v Polsku společnost očekává rychlou pětiletou návratnost investice prostřednictvím nákladových úspor, investice zároveň zvýší produkční kapacitu ve vysokomaržové výrobě ochucené vodky.



Nižších marže v ČR ve 2H19 byly způsobeny hlavně marketingem a integrací nedávno koupené Bartidy, v příštím roce se očekává návrat na dřívější úrovně. Stejně tak celková EBITDA marže byla ve 2H19 ovlivněna nejen Bartidou, ale i integrací italské Franciacorty (ta kvůli tomu vykázala negativní EBITDA). SSG nadále hledá investiční příležitosti v regionu, cíluje zadlužení mezi 0,5-1,5x ND/EBITDA, když aktuálně je na úrovni 0,7x.



Celkově výsledky SSG za 2H19 i následná prezentace ukázaly, že firma si vede lépe než trh v Polsku i v ČR. Trhy v regionu navíc výrazně zrychlily růst. Zvýšení spotřebních daní v Polsku a ČR zůstává jasně největším rizikem. SSG se nicméně zdá dobře připravena. Investice do nových kapacit v Polsku by měly za tři roky mít pozitivní dopad do EBITDA kolem 7%.

Marek Dongres, analytik České spořitelny