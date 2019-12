Připravte si lyže, areály otevřou již v sobotu

Podle meteorologů máme za sebou zatím nejmrazivější noc tohoto týdne. Například na Šumavě naměřili méně než 15 stupňů Celsia a mrzlo i v nížinách. Velmi chladná budou i následující rána.

Asi nikomu se dnes v mrazivém ránu nechtělo vyrazit na cestu do práce. Teploty pod nulou a stejně jako včera místy namrzlé silnice. Nejchladněji bylo na Šumavě. "Rokytská Slať hlásila mínus 15, 4 stupně Celsia, na Horské Kvildě bylo mínus 11, 4 stupně. Velmi nízké teploty ale panovaly např. také v Beskydech nebo v Jeseníkách," přibližuje Dagmar Honsová z Meteopressu.

Na horách ovšem příchod prosincových mrazů vítají. První areály začaly se zasněžováním už v sobotu, dnes už děla hučela takřka všude. Vlekařům nahrál poměrně deštivý listopad. Kvůli teplému podzimu ale zasněžování nabírá skluz. "Se tím zasněžováním jsme začali později než vloni a předloni, ale věříme, že to teď nějakým způsobem doženeme," doufá provozovatel ski areálu Josef Kocurek.

Rychlý rozjezd sezóny ale nejspíš zbrzdí víkendové oteplení. Už vyrobené metráky technického sněhu by ale měly vydržet. Díky novým technologiím technický sníh lépe odolává teplu a do plus pěti stupňů by se mu nic nemělo stát.

Zatím se zasněžuje všude - na horách i v podstatně níže položených areálech. Některé z kratších sjezdovek by mohly přivítat první lyžaře už tento víkend. Kolotoč zimní zábavy se na tuzemských horách naplno rozjede v druhé polovině prosince.