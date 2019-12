Odložení dohody a nová cla. Trump posílá akcie a výnosy dolů

Také dnes to na finančních trzích vypadalo o poznání lépe ráno než nyní odpoledne. Je to vidět na akciích i dluhopisech. Útraty Američanů na začátku vánoční nákupní sezóny nesplnily odhady, přestože se na Cyber Monday objednalo o 17 pct zboží více než loni. To nepotěší, neboť síla amerického spotřebitele je pro růst ekonomiky zásadní. Hlavním dnešním tématem je ale něco jiného - naplnilo se varování před dalšími příspěvky k tématu obchodní války.

Akcie v Evropě otočily dolů. Ztráty se koncentrují na francouzský trh, poté co USA pohrozily 100procentními cly na tamní zboží, a také na trh londýnský, který táhne dolů silnější libra. Výrazným poklesem si prochází zámořské indexy ztrácející přes procento. Slušně přitom v posledních dnech narostla volatilita. Dluhopisy jsou naopak opět v kurzu. Výnosy v USA stihly smazat včerejší nárůst, přičemž na 10Y dnes padají o 12 bodů. V Německu na stejné splatnosti pokles činí 6 bodů. Eurodolar je však až překvapivě v klidu kolem 1,1080.

Důvěra investorů v obchodní dohodu mezi USA a Čínou je poslední dobou narušována víc a víc a vypadá to, že nervy začínají trochu povolovat. Dnes důvěru narušila jednak hrozba nových cel na francouzské zboží. Následně ale při setkání obou prezidentů padala vesměs smířlivá slova o tom, že tato varianta nemusí nastat a že jde jen o jednu skvrnu na jinak velmi dobrých vztazích. Větší problém pro trh byla poznámka Donalda Trumpa, že vůbec nespěchá na dohodu s Čínou, se kterou by prý mohl počkat až po volbách. Ministr obchodu Ross mezitím stihl poznamenat, že pokud se věci nepohnou, prezident docela jasně řekl, že v půli prosince spustí nová cla. To už trhy nesnášejí úplně dobře a vidíme značný přesun z rizika do bezpečí, z čehož kromě dluhopisů profituje i zlato.

Koruna se stále nachází kolem 25,55 za euro. Vnějšímu tlaku však nakonec neodolala pražská burza, která se sesunula níž spolu s většinou hlavních titulů. Proti proudu naopak zamířily Avast nebo Moneta.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5371 -0.0697 25.5696 25.5211 CZK/USD 23.0240 -0.1868 23.1017 23.0230 HUF/EUR 332.0352 -0.0929 332.4900 331.3100 PLN/EUR 4.2837 -0.0895 4.2918 4.2789

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8319 0.4274 7.8319 7.7932 JPY/EUR 120.3672 -0.3464 120.9550 120.2427 JPY/USD 108.5200 -0.4659 109.1950 108.5020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8531 -0.3137 0.8558 0.8512 CHF/EUR 1.0935 -0.4334 1.0993 1.0927 NOK/EUR 10.1851 0.3263 10.1886 10.1228 SEK/EUR 10.5707 -0.0085 10.5787 10.5207 USD/EUR 1.1090 0.1259 1.1092 1.1066

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4618 -0.3216 1.4676 1.4571 CAD/USD 1.3298 -0.0676 1.3321 1.3284

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



