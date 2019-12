Krejčířova vila jde znovu do dražby. Její hodnota byla obrovská, ale klesá

Vila odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře má jít na začátku příštího roku znovu do dražby. Po srpnovém požáru její cena klesla z téměř padesáti na osmadvacet milionů korun. Nemovitost je teď v havarijním stavu. Vnitřní i venkovní bazén, sauna, výtah, mramorové schodiště a proslulé akvárium pro žraloky – takto dříve vypadala luxusní vila Radovana Krejčíře v pražských Černošicích. Jako nová měla hodnotu bezmála půl miliardy korun. Ještě před tím, než vilu v srpnu zachvátil požár, byla její odhadní cena 100 milionů korun. Ani za polovinu se ji ale v dražbách zatím prodat nepodařilo. Začátkem příštího roku má jít vila v Černošicích do dražby znovu. Tentokrát za vyvolávací cenu přesahující 28 milionů korun. Pozemek, na kterém stojí, má přitom podle makléřů mnohem vyšší hodnotu než vila samotná. "Já osobně bych byl překvapený, pokud by se ten dům prodal za tu současnou cenu, za kterou jde do dražby, vzhledem k technickému stavu té nemovitosti," popsal realitní makléř Jan Zachystal. Pokud se navíc neopraví střecha poškozená požárem a do vily bude dále zatékat, hrozí podle posudku zvlášť v zimě rychlé zhoršování jejího stavu.

"Současným vlastníkem vily je manželka pana Krejčíře, paní Krejčířová, a ta by se měla postarat o nějaké základní opravy nemovitosti, kterou vlastní," dodal makléř. V jejím zájmu to ale zdá se není, peníze z prodeje by jí totiž stejně nenáležely.

"Vzhledem k tomu, že vila je předmětem exekuce, z výtěžku budou hrazeny závazky pana Radovana Krejčíře," řeka Krejčířova obhájkyně Karolína Babáková. Radovan Krejčíř si odpykává pětatřicetiletý trest ve nejpřísnější věznici v Jihoafrické republice. Kdysi jeden z nejbohatších Čechů si tam stěžuje na špatné zacházení a trest by si chtěl odpykat v Česku.