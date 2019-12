Studené počasí zatím zůstane, oteplí se o víkendu

Vpád studeného vzduchu do střední Evropy bude mít za důsledek fakt, že kdykoliv se odteď oteplí ve výšce, u země už převládne studená inverze. Zemský povrch prochladl a slunce je moc slabé a nízko na to, aby inverzi rozrušilo. Sněhových srážek je na modelech minimum a většina dalších srážek nad naším územím už zase bude dešťová, ojediněle i mrznoucí. Trend nových zim je vidět i na začátku té letošní. Ve výšce je dostatek tepla z oteplující se dolní části atmosféry, u země vzniká inverze a mohou vypadávat nebezpečné namrzající srážky. Sněhová pokrývka pomalu mizí. Velmi špatný scénář pro krajinu, přírodu a spodní vody.

Odpoledne lehce nad nulou

Jak bude konkrétně v dalších dnech? V úterý bude oblačno, místy slabé sněhové přeháňky, na horách četnější. Teploty 0 až 4 °C. Ve středu bude jasno až polojasno, na severovýchodě oblačno až zataženo a místy sněžení. Teploty 1 až 5 °C. Ve čtvrtek přijde změna ve výšce, oteplí se. U země to bude znamenat přibývání mlhy a nízké oblačnosti. Jinak ale ještě polojasno. Teploty 1 až 5 °C. V pátek bude velmi podobně. Polojasno, místy ale zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Teploty 2 až 6 °C. Během těchto dnů se hlavně ráno může objevit mrznoucí mlha.

Od neděle tepleji

Mírné oteplení by se mělo dostavit o víkendu. Od severozápadu přijdou do střední Evropy frontální systémy a rozruší inverzi. Konkrétně bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Zpočátku ojediněle mrznoucí. V sobotu ještě bude jen slabě nad nulou, postupně teploty v neděli povyskočí na 4 až 9 °C. Rána budou většinou mrazivá. Pokud se vyjasní, rychle poklesnou až na -6 °C. Při oblačnosti zůstanou kolem nuly. Překvapit mohou namrzlé úseky a mosty na silnicích. Na kvalitní vánoční předpověď musíme čekat alespoň do 16. 12., kdy se začne rýsovat situace na sváteční dny.