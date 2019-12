Konzumace alkoholu a cigaret vzrostla

"V posledních letech si můžeme všimnout, že se v naší zemi rozmáhá alkoholová turistika. Lidé ze zahraničí využívají nízkých cen alkoholu a jezdí se do České republiky opíjet. Ve statistikách je proto těžké odlišit, kolik alkoholu vypijí Češi a kolik turisté. Lze předpokládat, že Češi pravděpodobně budou menšími milovníky alkoholu, než uvádí většina statistik," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Když se podíváme na historická data, zjistíme, že v současnosti pijeme a kouříme výrazně více než v minulosti. V roce 1948, kdy byl proveden komunistický státní převrat, průměrný Čech vypil 84,4 litru alkoholických nápojů, což odpovídalo 2,4 litru čistého alkoholu. Hned po prvním roce komunistické vlády se spotřeba alkoholu prudce zvýšila. Konzumace lihovin vzrostla více než dvojnásobně a v přepočtu na čistý alkohol průměrný člověk vypil 4,2 litru.

V průběhu komunistické éry spotřeba alkoholu narůstala. Nejvíce alkoholických nápojů bylo vypito v roce 1983. Průměrný Čech tehdy vypil 6,3 litru čtyřicetiprocentních lihovin, 13,7 litru vína a 161,9 litru piva. V přepočtu na čistý alkohol však bylo dosaženo maxima o dva roky dříve, kdy bylo vypito více tvrdého alkoholu a vína. V roce 1981 průměrný konzument spotřeboval 9,4 litru čistého alkoholu, což se podařilo překonat až po sametové revoluci.



Dosavadního rekordu v pití alkoholických nápojů bylo dosaženo v roce 2005, kdy průměrný obyvatel naší země vypil 188,1 litru. To zahrnovalo 7,8 litru čtyřicetiprocentních lihovin, 16,8 litru vína a 163,5 litru piva. Maxima čistého alkoholu jsme do sebe vstřebávali v letech 2007 až 2009, kdy průměrná spotřeba na osobu dosahovala výše 10,4 litru. V loňském roce bylo v průměru vypito 172,5 litru alkoholických nápojů, což představovalo meziroční nárůst o 1,1 procenta.

Spotřeba cigaret se začala evidovat od roku 1955. V tomto roce průměrný obyvatel naší země vykouřil 1337 cigaret, což činilo necelé čtyři cigarety na den. Popularita kouření v komunistickém režimu narůstala a maxima dosáhla v roce 1978, kdy průměrný obyvatel naší země vykouřil 1961 cigaret, tedy více než 5 cigaret denně. Následně však množství vykouřených cigaret začalo klesat. V roce sametové revoluce se průměrná spotřeba na osobu snížila na 1776 cigaret.

Po roce 1989 se kouření vrátilo do módy. Nejvíce cigaret v přepočtu na osobu bylo vykouřeno v roce 1997. Tehdy každý v průměru vykouřil 2354 cigaret. Přes 2300 cigaret jsme se dostali i v letech 2006 a 2007. V posledních letech se průměrná roční spotřeba cigaret v přepočtu na osobu pohybuje kolem úrovně 2000 kusů. Údaje za loňský rok nám říkají, že Češi v průměru vykouřili 1992 cigaret, což představovalo meziroční nárůst o 0,7 procenta.

Ze statistických dat je zřejmé, že současná míra konzumace alkoholu a cigaret je na velmi vysoké úrovni. Po sametové revoluci se zvýšilo množství vypitého alkoholu i vykouřených cigaret. V současnosti lidé za rok vypijí zhruba čtyřikrát více čistého alkoholu než v roce 1948 a za den vykouří přibližně o dvě cigarety více než v roce 1955. Bude zajímavé sledovat, zda na tomto vývoji něco změní plánované navýšení daní u alkoholu a tabáku.