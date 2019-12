Moneta (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Akvizice Wüstenrot (Tematický akciový report)

Moneta Money Bank získala exklusivitu a vyjednává o koupi Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky. Na základě procesu due diligence by Moneta chtěla podepsat kupní smlouvu do konce tohoto roku. Vypořádání akvizice by mohlo proběhnout na začátku dubna 2020 a je podmíněno souhlasem příslušných regulátorů.

Touto akvizicí by měla Moneta zvýšit počet klientů o přibližně 400 tis., což by mělo navýšit retailové vklady o 45 % (53 mld. CZK). Zvýší se tím tržní podíl retailových klientských vkladů ze stávajících 5 % na 8 %. Dále by se mělo zdvojnásobit hypoteční portfolio a navýšit podíl hypotečních úvěrů z 3 % na 6 %. Akvizice také přinese 13 mld. CZK úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu vzroste portfolio spotřebitelských úvěrů ze 40 mld. CZK na 53 mld. CZK. Provozní výnosy by měly vzrůst o min. 10 % y/y a ziskovost o 15 %. Synergie se odhadují na 6 % stávajících nákladů. Transakce by měla vést k mimořádnému zisku v roce vypořádání.

Moneta plánuje zveřejnit cenu a ostatní podmínky akvizice po podpisu kupní smlouvy. Zároveň by mělo dojít k aktualizaci cílů společnosti.

Transakce bude financována z přebytku kapitálu a volné likvidity. Nebude vyžadovat navýšení kapitálu, takže nedojde k naředění podílů stávajících akcionářů. Moneta také navrhne dividendu ze zisku 2019 tak, jak bylo oznámeno, kdy by měl

Moneta vyplatit minimálně 6,65