Změna chování čínských spotřebitelů může značně ovlivnit globální trh

Zpomalování růstu globální ekonomiky a postupné snižování odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) v jednotlivých zemích s sebou přináší i nové trendy vývoje a postupné změny v chování spotřebitelů. Příkladem je čínská ekonomika, kde spotřebitelé postupně ustupují z trendu posledních let, kdy významnou část úspor utráceli v zahraničí.

S tímto trendem se v posledním období musela podle zveřejněných informací vypořádat i luxusní americká značka Tiffany. Můžeme jen odhadovat, do jaké míry to ovlivnilo rozhodnutí vedení firmy ohledně koupě francouzského gigantu LVMH.

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu by měla čínská ekonomika v nejbližších dvou letech dosahovat obchodního deficitu. Přitom od roku 2001 se země pyšnila obchodním přebytkem, který však po finanční krizi z roku 2008 začal postupně klesat. Momentálně se pohybuje na úrovni kolem nuly.

Hlavním důvodem tohoto vývoje je pravděpodobně prudký růst turismu domácího obyvatelstva v důsledku růstu bohatství střední vrstvy. Podle dostupných údajů vzrostl počet čínských obyvatel, kteří cestují do zahraničí, mezi lety 2008 až 2018 ze 46 na 162 milionů. To představuje nárůst kolem 252 procent. Vyústěním tohoto trendu byl v uplynulém roce deficit tohoto segmentu ve výši 250 miliard USD.

Dalším faktorem, k němuž je potřeba přihlédnout je, že Čína je aktuálně největším exportérem zboží na světě. Podíl vývozu na globálním exportu dosáhl podle World Trade Organization v roce 2017 téměř 13 procent. Pro porovnání - v roce 2001 to byly 4 procenta. Mzdy v zemi však nestačily navzdory postupnému růstu držet tempo s exportem a vedly spíše k prudkému růstu úspor domácností, které se podle údajů z OECD zývšily z 28,2 procenta v roce 2000 na 39 procent v roce 2010 a stále zůstávají relativně vysoko. Jenže populace v zemi stárne, což směřuje tento trend k tomu, že lidé začínají utrácet více než naspoří, a následně tlačí výši úspor směrem dolů. Poslední čísla dokládají 36,10 procenta v roce 2016.

Graf: Vývoj míry úspor domácností v Číně v jednotlivých letech.

V deficitu se nachází i sektor služeb a postupně klesají i přebytky v sektoru obchodu se zbožím. Očekávání MMF v souvislosti s čínskou ekonomikou směřují k tomu, že země by měla v následujících dvou letech dosahovat mírného obchodního deficitu. To může mít vliv i na globální ekonomiku, která momentálně očekává recesi. Spolu s poklesem čínských úspor je pravděpodobné, že bude klesat i počet čínských turistů v zahraničí, čímž se sníží příliv jejich kapitálu do ostatních zemí - včetně USA.

Mezinárodní měnový fond ve své zprávě o výhledu globální ekonomiky zároveň snížil odhad růstu čínského hospodářství v roce 2020 z původních 6,6 procenta v minulém roce až na 5,8 procenta.

V posledních letech výrazněji narost i veřejný dluh Číny, který je nejvyšší za 25 let. Když se ještě v roce 2010 pohyboval na úrovni 33,7 procenta HDP, za rok 2019 jde o výši 50,5 procenta HDP.





Graf: Procentuální nárůst výše veřejného dluhu Číny vůči HDP země v průběhu 25 let.