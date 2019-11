Tento týden zvířil trhy jen Trumpův zákon, i příští týden budou středobodem americko-čínská jednání

V průběhu týdne americký prezident Trump podepsal zákon na podporu prodemokratických sil v Hongkongu, což trh přijal mírně rozpačitě vzhledem k tomu, že se očekávala negativní reakce Číny. Samozřejmě se skloňoval především možný negativní dopad do aktuálních vyjednávání mezi oběma zeměmi. To se do konce týdne zatím nepotvrdilo, a tak trh tuto informaci relativně rychle přešel a nadále se věří, že k podpisu první fáze dohody mezi USA a Čínou dojde. Obchodování na akciových trzích bylo rovněž ovlivněno úterním technickým faktorem převážení indexů MSCI, které přineslo tradičně zvýšený objem a volatilitu u dotčených titulů. Kromě toho bylo obchodování rovněž ovlivněno Dnem díkuvzdání v USA, kdy byly trhy v USA ve čtvrtek zavřeny zcela, a v pátek bylo obchodování otevřeno jen na půl dne. Relativně prázdný itinerář uplynulého týdne a přetrvávající naděje na uzavření první fáze dohody mezi USA a Čínou posunuly americké akciové trhy na nová historická maxima. Konkrétně pak například index S&P 500 vykázal za týden +1,2 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 si připsala 1,1 % t/t. Domácí index PX bohužel trochu pokulhával a odepsal 0,1 na 1081 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali například středeční výsledky VIG, která zveřejnila čistý zisk ve výši 76 (+7,0 % r/r) vs. oček. 71 mil. EUR. Dařilo se tradičně v běžném pojistném hospodaření, ale propad výnosu z investic mírnil vyšší růst. Tento propad je dán částečně vysokou srovnávací základnou, kdy tato položka byla vloni ovlivněna mimořádnými vlivy. Management potvrdil celoroční výhled. Titul zakončil týden na 633 Kč (+1,5 % t/t).

Akcionáři Monety na mimořádné valné hromadě schválili všechny navrhované body včetně mezitímní dividendy, zpětného odkupu vlastních akcií a navýšení základního kapitálu. Výše mezitímní dividendy je 3,3 Kč na akcii (4,2% hrubý dividendový výnos). Rozhodný den pro nárok na tuto dividendu je 2. prosince, naposledy se tedy akcie obchodovala s tímto nárokem ve čtvrtek 28. listopadu. Výplatní termín je pak stanoven na 17. prosince. Akcie zakončila páteční seanci na 77 Kč (-3,1 % t/t), především kvůli obchodování bez nároku na mezitímní dividendu.

O2 CR bylo úspěšné ve výběrovém řízení na vývoj a provozování nového daňově-infomačního systému pro Finanční správu v letech 2020-23. Výše kontraktu může dosáhnout až 1,4 mld. Kč (4,5 Kč na akcii) za zmíněné časové období. Je pozitivní, že je O2 CR schopno uspět v takto zajímavém kontraktu, a potvrzuje to nový kanál příjmů, kterým se společnost snaží diverzifikovat své portfolio poskytovaných služeb. Akcie zakončila týden na 230 Kč (+2,5 % t/t).

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Avastu (+3,1 % t/t na 134 Kč). V případě Avastu opět prodával část svých akcií jeden ne-exekutivní člen představenstva. Nicméně tato informace již nijak výrazně neovlivnila pozitivní náhled trhu na tuto akcii, která atakovala znovu nová historická maxima. Naopak největší pokles týdne kromě Monety, která se obchodovala bez nároku na dividendu, předvedly akcie Erste Group (-1,6 % t/t na 833 Kč). Na titulu nebyly zveřejněny žádné kurzotvorné informace. Za slabšího obchodování šlo spíše o technickou korekci či pohyb v technickém koridoru.

Výhled na příští týden

Příští týden se budou investoři opětovně soustředit na pokračování vývoje v jednání mezi USA a Čínou. Začne poslední měsíc v roce a na trzích se zřejmě bude pozvolna prosazovat vánoční nálada. Ani pro příští týden neočekáváme výraznější tržní impulzy, což by mohlo dopomoci akciových indexům k dalšímu posunu směrem nahoru.

Na domácí scéně se zaměříme na Stock Spirits, který ve středu zveřejní výsledky za fiskální rok 2019. Investoři se zaměří především na informace, jak společnost ovlivní připravované zvýšení daní na alkohol jak v ČR, tak v Polsku. Vyjasnění této otázky může vnést do obchodování výraznější impulz.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM průmyslu (oček. 49,2 po 48,3 bodech m/m), středeční ISM služeb (oček. 54,5 po 54,7 bodu m/m), čtvrteční podnikové objednávky (oček. 0,3 po -0,6 % m/m) a páteční data z trhu zaměstnanosti (oček. 190 po 128 tis. nových prac. míst). V Německu budeme sledovat čtvrteční podnikové objednávky (oček. 0,5 po 1,3 % m/m) a průmyslovou produkci (oček. 0,2 po -0,6 % m/m). V Číně se zaměříme na víkendové zveřejnění oficiálního PMI průmyslu (oček. 49,5 po 49,3 bodu m/m) a pondělní Caixin PMI průmyslu (oček. 51,5 po 51,7 bodu m/m).