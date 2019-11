Bezpečnostní rizika při budování sítí 5G mohou pomoci společnosti Nokia

„Společnost Nokia může získat rozsáhlé množství zakázek na budování sítí páté generace v Evropě. Na rozdíl od společnosti Huawei se nesnaží konkurovat nízkými cenami. Místo toho se marketing společnosti Nokia zaměřuje na důvěru a nový přístup k bezpečnosti,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala, aby evropské státy postupovaly jednotně při zavádění sítí páté generace (5G). Prvořadé by mělo být bezpečnostní hledisko. Výzva německé kancléřky je nasměrovaná proti obchodním zájmům čínské společnosti Huawei. Ta se uchází o technologické zakázky v řadě evropských států.

Angela Merkelová reaguje na některé zákonodárce ze Spolkového sněmu, kteří požadují, aby společnost Huawei byla vyloučena ze smluv na dodávku sítí páté generace. Zákonodárci jsou znepokojeni informacemi ze strany Spojených států, které tvrdí, že zavádění sítí páté generace může sloužit k čínské špionážní činnosti.

Německo se na společném postupu vůči Číně chce nejprve dohodnout s Francií. Případná dohoda by následně mohla sloužit jako základ pro společný postup celé Evropské unie. Existují však obavy, že hledání společného postoje bude obtížné. Rovněž by mohlo dojít ke zpomalení a prodražení zavádění sítí páté generace do praxe.

Aktuální vývoj kolem bezpečnostních otázek může pomoci konkurentům společnosti Huawei. Ti na úkor čínské společnosti mohou získat mnoho lukrativních zakázek. Z evropských firem by to mohlo pomoci například společnosti Nokia, které se v letošním roce příliš nedaří.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.