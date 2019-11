Rozbřesk: Růst trhů se opírá o optimismus USA - Čína

Klíčovým motorem tržní dynamiky dál zůstávají čínsko-americká jednání. Růst akciových trhů jde do značné míry právě za rostoucími šancemi na uzavření první fáze obchodní dohody. Po včerejším telefonátu hlavního čínského vyjednavače se svými protějšky, zněla čínská strana nebývale optimisticky. V podobném duchu vyzněly i výroky Donalda Trumpa, který potvrdil, že “obchodní jednání jsou v poslední fázi”. I proto si akciové trhy sahají, tedy alespoň v USA, na nová maxima. Dál ovšem platí, že akcie zůstávají relativně drahé a prostor pro další zisky v případě uzavření dohody je rozhodně menší než prostor pro ztráty v případě krachu jednání.

A to platí pro celé spektrum rizikových aktiv, která se na vlně obchodního optimismu svezla. I česká koruna díky tomu zatím dál testuje hranici 25,50 EUR/CZK a pokouší se rozšířit své zisky. Překvapivě ji tak nechávají v klidu pokračující ztráty reálně nejníže úročené měny na světě - maďarského forintu. Ten na začátku roku působil jako jednoznačné regionální závaží negativně ovlivňující vývoj nejen na zlotém, ale i na koruně. To se v posledních týdnech dost viditelně mění. Investoři jednoduše rozlišují mezi ekonomikami, kde centrální banky vysokou inflaci řeší a nechávají ve hře další růst sazeb (ČNB) a těmi kde nikoliv. V roce 2019 v Maďarsku inflace zůstala spolehlivě nad 3 % a centrální banka nad růstem sazeb ze záporu zatím vůbec neuvažuje. Trhům tím dává opakovaně signál, že ji kombinace supernízkých sazeb a slabé měny vyhovuje…



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se na rozdíl od forintu drží v těsné blízkosti 25,50 EUR/CZK a pod vlivem obchodního optimismu se může dnes pokusit o rozšíření zisků (viz úvodník).



Zahraniční forex

Volatilita na hlavních devizových párech včetně eurodolaru zůstává velmi nízká, neboť postrádají výraznější impulzy jak ze strany makrodat, tak ze strany centrálních bank. Dnes by přece jenom mohla do obchodování promluvit alespoň americká data - konkrétně data za investice (durables), pravidelné týdenní statistiky z trhu práce a především index podnikatelské nálady PMI z Chicaga.





Zatímco na hlavních měnových trzích je celkem nuda, tak ve střední Evropě se přece jen něco děje. Maďarský forint včera oslabil na nová historická minima a měnový pár EUR/PLN se dostal viditelně nad úroveň 4,30, což je měsíční maximum. Slabost středoevropských měn souvisí s nízkými reálnými úrokovými sazbami. Ropa Brent si během včerejšího obchodování připsala další drobné zisky, které vyhouply její cenu nad 64 dolarů za barel . Navzdory překvapivému nárůstu zásob surové ropy (+3,6 mil. barelů dle API) ve Spojených státech totiž trh věnuje pozornost zejména americko-čínským obchodním jednáním, respektive rostoucím šancím na dosažení první fáze vzájemné dohody.Mimoto ropný trh pozorně sleduje jakékoli zprávy k blížícímu se zasedání států OPEC+, které je na programu již 5. a 6. prosince ve Vídni. Z relativně kusých dostupných informací se zatím jeví jako nejpravděpodobnější varianta prodloužení dosavadních těžebních škrtů v rozsahu 1,2 mil. barelů denně o další tři měsíce, tj. do června 2020 . To by sice mělo kartelu umožnit flexibilněji reagovat na vývoj tržní bilance, nicméně z našeho pohledu nijak neřeší očekávaný mohutný převis nabídky nad poptávkou v první polovině příštího roku.