Zimní počasí? Od soboty zřejmě ano!

Počasí s teplotami nad průměrem pokračuje. Ve výšce je teplo. Rozbouřený Atlantik ale možná situaci v dohledné době změní. Hluboké tlakové níže umí stáhnout po své zadní straně studený vzduch od severu. Podle modelů se takové střídání studených vpádů s teplejšími pomalu dostane do hry. A ty studené vpády už dostanou i díky kalendáři do střední Evropy nízké teploty a zimní počasí. Do pátku bude ještě teplo, kolem pátku by se mělo začít ochlazovat. Na přesné předpovědi je brzy, se zimou však musíme začít počítat. A to hlavně od středních poloh. Trend posledních zim naznačuje, že sníh a mráz v nejnižších polohách už budou spíš vzácné. Krajina by v zimě pořádnou sněhovou peřinu moc potřebovala.

Prozatím ještě teplo

V úterý bude nejčastěji zataženo. Zejména na východě republiky místy mrholení nebo slabý déšť. Teploty 5 až 9 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo. Ojediněle i polojasno při rozpuštění nízké oblačnosti. Místy mrholení. Během dne od západu místy slabý déšť. Teploty 6 až 10 °C, na severovýchodě i 12 °C. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo přeháňky. Teploty 8 až 12 °C. V pátek bude oblačno až zataženo, na studené frontě přeháňky, od 700 m n. m. postupně smíšené nebo sněhové. Teploty 6 až 10 °C.

Potom promluví zima

V dalších dnech by se mělo víc projevit ochlazení od severozápadu. Bude oblačno, místy přeháňky. Sněhové srážky budou klesat z vyšších poloh do středních, přechodně i nižších. Teploty 2 až 6 °C, postupně 0 až 5 °C. Ranní teploty budou pod bodem mrazu. Modely v dalším období už se zimními vpády počítají. Horská střediska by tak mohla začít zasněžovat sjezdovky. Pokud někdo otálel s přezutím pneumatik, v týdnu už asi na nic nečekejte. Zahřát se můžete zajet do Egypta, Spojených arabských emirátů nebo exotiky. Pozor ovšem na následnou aklimatizaci.