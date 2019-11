Zdražení povinného ručení hlásí už i regiony, zjistil Broker Consulting POVIndex

Broker Consulting POVIndex má pro říjen 2019 hodnotu 7 653, což znamená, že od srpna došlo ke zdražení průměrné ceny pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení) o 3,5 procenta. V říjnu za částku 7 653 korun bylo možné sjednat povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, typický vůz, kterým jezdí české domácnosti.

„Zdražení povinného ručení, které pojišťovny zahájily v září, pokračuje i v říjnu. Podle Broker Consulting POVIndexu v říjnu vzrostlo povinné pojištění vozidel u několika pojišťoven, a to na menších městech do 30 tisíc obyvatel,“ komentuje vývoj Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění Broker Consulting, a dodává: „Od srpna, kdy jsme začali POVIndex sledovat, došlo k průměrnému navýšení ceny o 3,5 procenta. Lze očekávat, že průměrné ceny pojištění odpovědnosti z provozu vozidla porostou v řádu jednotek procent i nadále.“

Zvyšování cen povinného ručení souvisí s tím, že vybrané pojistné stále nepokrývá celkové náklady na vyřízení škodných událostí, aktuální schodek činí 1,5 miliardy. Konkurenční boj pojišťoven ale zabraňuje výraznému skokovému pojištění. Finální cena za pojištění z provozu vozidla je určena rozsahem doplňkových a asistenčních služeb, ale také věkem, zkušenostmi řidiče a zejména lokalitou registrace vozidla.

„Pokud se podíváme na průměrnou výši pojištění v hlavním městě a v menším městě velikosti Benešova, tak rozdíl mezi shodně nastaveným pojištěním na výše uvedený vůz bude činit v porovnání s POVIndexem u Prahy +11,2 procent a u Benešova pak -14,5 procent. Jedná se o průměrné sazby, u jednotlivých pojišťoven se může navýšení pohybovat mezi jedním až šesti procenty,“ poukazuje Váchal.

Broker Consulting POVIndex ukazuje průměrnou cenu za typické povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. Typ vozu byl vybrán proto, že je typickým zástupcem vozů, které používají české domácnosti. Pojištění zahrnutá do POVIndexu obsahují nejvyšší možné krytí. Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče (Jak moc jezdí? Jaké vzdálenosti? Jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody?). Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.

Jiří Váchal

analytik neživotního pojištění Broker Consulting

Jiří Váchal do Broker Consulting přišel v květnu roku 2019 do odboru produktového managementu na pozici analytika neživotního pojištění. Na starost má analýzy jednotlivých produktů neživotních pojistných produktů a podporu obchodní sítě v dané oblasti.

Před nástupem do Broker Consulting působil v pojišťovně Kooperativa a. s., a věnoval se neživotnímu pojištění jako poradce. Předtím pracoval v oblasti marketingu a marketingové komunikace na několika pozicích a více oborech.

