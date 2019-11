Co očekávat od britských parlamentních voleb?

Konzervativci vedou v průzkumech

Libra zůstává v blízkosti šestiměsíčních maxim

Mohou výsledky voleb nakonec překvapit?

Do britských parlamentních voleb zbývají dva týdny a Konzervativní strana jasně vede průzkumy veřejného mínění. Pokud by se straně, která byla u moci posledních 9 let, podařilo dosáhnout většiny, tak takový výsledek by byl pro britskou měnu vnímán jako pozitivní. Libra se tak v očekávání příznivého výsledku drží v blízkosti šestiměsíčních maxim na páru s americkým dolarem i eurem.

V posledních dnech jsme byli svědky mnoha vystoupení z obou hlavních politických stran včetně televizních debat, které toho ovšem příliš nezměnily. Není pochyb o tom, že Konzervativci doufají v poklidný průběh následujících předvolebních týdnů. Situace se nyní zdá taková, že prohrát volby by si snad mohli už jedině sami.

Dle průzkumů veřejného mínění rostou preference obou hlavních politických stran. Důležité je, že rozdíl v přízni voličů zůstává stále na podobné úrovni mezi přibližně 10 % - 15 %. Zdroj: FT

Volby v roce 2017 vyhrála konzervativní strana. Její náskok však byl nakonec mnohem nižší, než jak by napovídaly původní odhady. Labouristé dokázali v průběhu předvolební kampaně náskok Konzervativců stáhnout. Pokud by se chtěli o podobný nárůst voličské přízně ucházet i tentokrát, tak by museli pořádně zabrat! Moc času na změnu už nezbývá. Zdroj: FT

Je důležité připomenout, že kvůli nastavení britského volebního systému může být velký rozdíl mezi podporou stran ve volbách a jejich získanému počtu mandátů. Dle odhadu bookmakerů se očekává, že by Konzervativci mohli získat 348 křesel. Pouze 326 křesel znamená parlamentní většinu. Zdroj: Sporting index

Potenciální zdroje volebního překvapení

Volby však vždy nedopadají dle očekávání a pro příklad nemusíme chodit daleko. Ve volbách v roce 2015 a 2017 jsme se dočkali překvapivých výsledků, nemluvě o výsledku referenda o setrvání Velké Británie v EU. Pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o první prosincové volby za posledních téměř 100 let, o překvapení by nemuselo být nouze.

Volební účast

Věří se, že s volební účastí rostou šance Labouristů ve volbách. Příznivci Konzervativní strany tak neradi slyší, že v poslední době vzrostl výrazně počet voličských registrací. Jen v pátek se zaregistrovalo 300 000 voličů, což znamenalo čtvrtý nejvyšší výsledek v předvolební historii. Přibližně 2/3 nových registrací plynuly od voličů do 35 let, kteří tradičně tíhnou spíše k volbě Labouristů. Posledním dnem registrací je úterý 26. listopadu a po tomto datu budeme mít ještě lepší přehled o šancích hlavních stran na úspěch.

Svůj dopad by mohl mít také termín voleb, který by mohl přinést nepříznivé počasí a tím pádem menší ochotu voličů přijít k volbám. Konzervativce volí obvykle starší voliči, které by mohlo počasí odradit více než mladé voliče Labouristů.

Důležité faktory voleb

Volební kampaň v roce 2017 byla ovlivněna tragickým teroristickým útokem v Manchesteru, který přitáhl pozornost k úsporným opatřením implementovanými Konzervativci. Nejvíce kritizované byly úspory, které se dotkly policejních složek. Naštěstí není riziko teroru v současnosti výrazné. Je nicméně dobrou ukázkou nevyzpytatelnosti předvolebního boje.

Po referendu o Brexitu se na prvním místě důležité problematiky pro britské voliče drží zdravotní systém National Health Service (NHS) a obě hlavní strany si k tomuto tématu zvolily odlišný přístup. Pro Labouristy se jedná o téma číslo 1, zatímco konzervativci pouze slíbili navýšit fondy do zdravotního systému. Jedná se tedy o potenciální zdroj síly Labouristů, který se ještě mohou pokusit vytěžit.

Pár GBPJPY je typicky nejvíce volatilní librový pár v reakci na velké politické události. Z grafu je zřetelné, že posledních více než 5 týdnů se pár pohybuje v úzkém rozmezí. Za nejdůležitější vnímáme v současnosti hladinu 61,8 % Fibo retracementu, která má za sebou už několik pokusů o průraz. Uzavření nad touto úrovní by bylo vnímáno jako průraz rezistence. Zdroj: xStation