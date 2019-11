Yardeni: Jsou ceny akcií na rozumných úrovních?

Známý investor Ed Yardeni vydal v roce 2018 knihu Predicting the Markets, kde se mimo jiné věnuje různým valuačním modelům, podle kterých se mohou investoři pokusit hodnotit současnou situaci na trzích. Yardeni ovšem v knize dodává, že „subjektivní není jen krása, ale i valuace“. Velmi nebezpečné pak může být to, když někdo nakupuje akcie v době, kdy jsou všemi milovány. Yardeni se na svém blogu věnuje několika v knize zmíněným ukazatelům a aplikuje je na současné dění na trzích.



Investor zmiňuje takzvaný Buffettův poměr, který je dán poměrem celkové kapitalizace trhů k nominálnímu produktu americké ekonomiky. Jde o ukazatel, který lze počítat jen na čtvrtletní bázi, ale Yardeni tvrdí, že podobnou vypovídací schopnost má poměr cen akcií k tržbám obchodovaných firem. Ten je již k dispozici na týdenní bázi a současné hodnoty jsou podobné jako během předchozího vrcholu dosaženého v letech 2000–2002, po němž přišel medvědí trh. Yardeni dodává, že „Buffett je stále býkem a poukazuje na nízkou inflaci a sazby, které podle něj ospravedlňují vysoké valuační násobky“.



Jim Moltz hovořil o „pravidlu dvaceti“, které dává do souvislosti PE indexu S&P 500 a inflaci . Konkrétně tvrdí, že pokud součet obou překračuje hodnotu 20, akcie by měly být příliš drahé. V říjnu se podle Yardeniho tento součet pohyboval pod kritickou hranicí. Investor pak zmiňuje i reálný ziskový výnos akcií , který je obráceným PE upraveným o inflaci . Jeho historický průměr počítaný od roku 1953 dosahuje hodnoty 3,19 % a „model může predikovat příchod medvědího trhu, pokud se tato hodnota dostane k nule“. Nyní se hodnota ukazatele pohybuje kolem 2,9 %.Dalším valuačním měřítkem, které investor zmiňuje, je PE upravené o takzvaný index utrpení. Tedy o součet míry nezaměstnanosti inflace . Tento index obvykle klesá během býčího trhu a dosahuje dna před příchodem trhu medvědího. V říjnu dosáhl hodnoty 5,4 %, posledního dna dosáhl v září 2015 na hodnotě 5 %. Šlo o nejnižší hodnotu od dubna 1956. Index podle Yardeniho ukazuje, že „většina Američanů neměla nikdy tak nízkou míru ekonomického utrpení jako nyní“. A investor tvrdí, že mezi PE a tímto indexem je pozoruhodně vysoká korelace. To, že nyní se index nachází mimořádně nízko, pak „může ospravedlňovat PE nacházející se nad historickými průměry“.MAPE, tedy součet zmíněného indexu a PE indexu S&P 500, dosahovalo od roku 1978 průměrných hodnot 23,8. Pokud se PE nachází nad touto hranicí, znamená to podle Yardeniho předraženost akcií a naopak. V poslední době se pohybuje na hodnotách kolem 22,6, tedy pod průměrem. Yardeni dodává, že MAPE správně varovalo před korekcí v osmdesátých letech a během internetové bubliny, ale ne při posledním medvědím trhu. Podle investora to je tím, že „problém nebyl na akciích , ale na realitním trhu“.Zdroj: Blog Eda Yardeniho