Nálada spotřebitelů se zhoršuje (Komentář)

Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v listopadu dále mírně poklesl. Největší překvapení přinesla důvěra spotřebitelů, která se propadla do záporného teritoria. Na těchto úrovních se nacházela naposledy v roce 2014. To je vzhledem k dobré situaci na trhu práce a dalšímu očekávanému růstu mezd překvapivé. V horizontu jednoho roku se spotřebitelé více obávají především zhoršení finanční situace. Jejich obavy týkající se nezaměstnanosti či ekonomické situace zůstaly v listopadu téměř nezměněny. V následujících měsících by spotřebitelům měl hrát do karet pokračující rychlý růst mezd, a to především ve státní sféře. Nezanedbatelný bude ale i na úrovni celé ekonomiky, kde podle našeho odhadu dosáhne 6 %.

Nálada podnikatelů se v listopadu zhoršila pouze mírně. I tak je ale nejnižší od počátku roku 2014. Na podnikatelský sektor doléhají obavy z poklesu tempa výrobní činnosti. Vývoj situace v zahraničí tyto obavy bohužel spíše potvrzuje, než vyvrací. S tím souvisí i výsledky šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu. V příštím roce respondenti předpokládají meziroční pokles investic o 1,0 %. Zpomalení investiční aktivity očekáváme i my. Letošní růst HDP na úrovni 2,5 % tak domácí ekonomika v příštím roce zřejmě neudrží.