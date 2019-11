Vlaky a MHD čekají velké změny. Od prosince se změní jízdní řády

Od 15. prosince se mění jízdní řády napříč celou republikou. České dráhy už oznámily, na jaké novinky se mají cestující připravit. O změnách informovaly i dopravní podniky dvou největších českých měst - Prahy a Brna. Ty nejdůležitější změny však plánují už od začátku měsíce.

České dráhy

Největší český železniční dopravce chystá v novém jízdním řádu pro rok 2020 řadu změn. Posílit by měla zejména dálková doprava - nabídka spojů se výrazně rozšíří. Více vlaků pojede například do Polska a Rakouska.

Novinkou je railjet Vindobona, který představuje přímé spojení rakouského Grazu a Vídně s německými Drážďany a Berlínem. Spojí tak Brno s německými městy, kde budou moci cestující přestoupit na rychlovlaky jedoucí dál do západní Evropy. Jezdit by měl začít od května. V dopravní špičce v pátek a v neděli bude navíc v úseku Praha - Brno - Praha doplněn o posilový pár vlaků Brněnský drak.

V pátek a neděli posílí také spoje mezi Prahou a Břeclaví, resp. Rakouskem, a také mezi severní Moravou a Vídní. Obyvatelé severní Moravy budou mít k dispozici až čtyři páry přímých vlaků do Vídně a nově navíc jeden až do jižního Rakouska.

Spoj Porta Moravica bude navíc pokračovat na sever do Krakova a Przemysle na východě Polska nedaleko ukrajinských hranic. Vlak EuroCity Báthory bude nově jezdit až do Terespolu na polsko-běloruských hranicích. Většina spojů Valašského expresu ale naopak bude zkrácena, stejně tak EuroCity Porta Bohemica.

I vnitrostátní doprava se dočká řady změn. Jihočeská města Třeboň a České Velenice budou mít po mnohaleté přestávce přímé spojení s Prahou, a to až čtyřikrát denně. U některých spojů, například rychlíků Rožmberk linky R 11 dojde k rozšíření počtu jízd. Některé z nich totiž jezdily jen ve vybrané dny v týdnu, nově ale pojedou každý den.

Zlepšení čeká také například cestující mezi Prahou a západními Čechami - nově pojede víc přímých vlaků do Klatov, které by se navíc měly zrychlit. Poslední večerní rychlík z Děčína do Prahy ve 21:46 bude nově jezdit každý den. V současnosti jezdí pouze v neděli, což se Severočechům dlouhodobě nelíbí. Na kompletní přehled změn se podívejte na stránkách Českých drah ZDE.

Pražský dopravní podnik také ohlásil změny, které spustí od prosince. Většina těch významnějších bude již od 1. prosince. Vzniknou nové spoje - novinkou je například linka 171 z Depo Hostivař přes Černý most až po zastávku Ve Žlíbku. Některé linky budou zrušeny a nahrazeny jinými, například linku 192 z Nemocnice Pod Petřínem na Florenc nahradí 194. Ta se zároveň prodlouží.