7 dní s korunou: Posílí předstihové indikátory evropské naděje?

Koruna se po předchozím úspěšném období v uplynulém týdnu velké oblibě na trzích netěšila. Zahajovala jej na úrovni EUR/CZK 25,51 a postupně stihla oslabit až k aktuální úrovni EUR/CZK 25,60. Data z reálné ekonomiky přitom mnoho důvodů ke skepsi nedávala – český běžný účet pozitivně překvapil a první odhad růstu HDP sice mírně zaostal za očekáváními, nicméně i tak dosáhl za třetí kvartál meziročně slušných 2,5 %. Várkou dobrých zpráv potěšilo Německo, kde se razantně zlepšila očekávání investorů do blízké budoucnosti a zároveň nedošlo k předpokládanému pádu německé ekonomiky do technické recese. Za oslabením české měny tak zřejmě stojí hlavně ochlazení předchozího optimismu ohledně budoucí politiky prezidenta USA Trumpa. Od něj se v minulém týdnu očekávalo rozhodnutí ve věci uvalení cel na dovoz evropských automobilů, na které si sám vytyčil lhůtu do čtvrtka. Podle dostupných indicií měl jeho verdikt spočívat v dalším odkladu o 6 měsíců, nicméně Trump se nakonec nijak nevyjádřil, čímž prodloužil období nejistoty. Zároveň se znovu objevily trhliny ve vyjednávání obchodního smíru mezi USA a Čínou.

V příštích sedmi dnech je datový kalendář relativně prázdný. Dozvíme se hlavně sadu předstihových indikátorů z Evropy a USA. V Německu a eurozóně se očekává stabilizace či velice mírný obrat k lepšímu. Zpracovatelský průmysl se propadá již od začátku roku 2018 a je možné, že již narazil na své dno. Služby se mezitím držely v pásmu expanze a podle předpokladů by si měly udržet pozici sektoru, který drží evropskou ekonomiku nad vodou. Pokud by došlo k negativnímu překvapení, mohlo by to opět přidusit naděje na průmyslové oživení a vystavit českou měnu tlaku.

V USA dojde ke zveřejnění zápisu z posledního měnověpolitického zasedání Fedu. Na něm došlo ke třetímu snížení sazeb v řadě a podle vystoupení šéfbankéře Powella považuje americká centrální banka v tuto chvíli svou měnovou politiku za adekvátní současné situaci a pro blízkou budoucnost by ji ráda nechala beze změny. Zápis ze zasedání by toto měl potvrdit, může ovšem napovědět například to, jak výrazná na tomto náhledu byla shoda. Trhy každopádně stabilitu sazeb považují za hotovou věc a pravděpodobnost tohoto vývoje na prosincovém zasedání aktuálně činí drtivých 99,5 %. Podobně jako z Evropy, i z USA dorazí data pro indexy nákupních manažerů. I zde se očekává jejich stabilita, ovšem na rozdíl od Evropy se americký průmysl drží nadále v pásmu expanze.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.