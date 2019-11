Svoboda není o penězích, ale o tom, že jsme sami sobě pány - Mikuláš Kroupa (Video)

Rodiče nás od toho drželi dál. Často se dost srdceryvně loučili, táta si strkal kartáček na zuby a peníze do boty, protože ho den před shromážděním sebrali, odvezli pryč a on se bez peněz musel dostávat domů. Blahobyt není možný bez svobody. Co se stalo v roce 1989 byla nabídka, jak s těmi možnostmi naložíme. Paměť národa je kontinuální a je na každém z nás, jak naplní svůj život a jestli jeho příběh bude její součástí, říká zakladatel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/2X-/dI7aW-a8-mikulas-kroupa-svoboda-neni-o-penezich-ale-o-tom-ze-jsme-sami.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

