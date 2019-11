Takhle by měl vypadat další český prezident, mají jasno Češi

Další přímá volba je ještě daleko, odborníci se však shodují, že kdo chce uspět v kandidatuře na prezidenta, měl by začít budovat své portfolio minimálně dva roky před samotnými volbami. Výzkumná agentura STEM/MARK zmapovala situaci kolem prezidentského úřadu a hlavně názor voličů na samotnou funkci prezidenta.

Ačkoli řádná přímá volba prezidenta se předpokládá roku 2023, lidé už nyní řeší, kdo nahradí ve funkci stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Agentura STEM/MARK zahájila ohledně prezidentského úřadu rozsáhlý výzkum, který potrvá až do třetí přímé volby. Do průzkumu bylo zapojeno 820 lidí od osmnácti let.

V osobě prezidenta voliči často hledají spojovací článek společnosti. Očekávají, že budoucí prezident bude mít praktické zkušenosti s politikou, ale zároveň zůstane nestranný, nezávislý na politicích a lobbistech. Lidé se domnívají, že na roli prezidenta by případného zájemce dobře připravila profese v oblasti diplomacie či ekonomiky. Jestli by měl být novým prezidentem muž či žena, se voliči jednoznačně neshodují, důležitější než pohlaví je pro ně asertivní vystupování a důstojný projev.

Dle informací STEM/MARK zhruba polovina populace vnímá prezidentský úřad jako velmi důležitý, necítí ale potřebu posilovat jeho pravomoce. Zhruba pro čtvrtinu respondentů je prezident nepodstatnou osobou. Tito dotazovaní jsou ale obecně pasivní a s jen minimálním zájmem o politiku či společenská témata.

"Na úloze prezidenta se v české společnosti obtížně hledá shoda. Voliči nechtějí, aby byl prezident pouze kladečem věnců, i když role morální autority je pro ně jedna z nejdůležitějších, ale na druhou stranu již váhají, zda by měl být exekutivní politickou silou či protiváhou zvolených politiků," říká Jan Burianec ze STEM/MARK.

Více než polovina voličů má dle Buriance už i svého favorita. Mezi nejčastější varianty patřili Andrej Babiš, Jiří Drahoš, Václav Klaus ml., Pavel Fisher, Marek Hilšer a Petr Pavel, tedy v souvislosti s prezidentskou volbou aktuálně skloňovaná jména.