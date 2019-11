PFNonwovens: Výsledky za 3Q na provozu neutrální s překvapením na čistém zisku

PFNonwovens dnes ráno (14. 11.) zveřejnil svá čísla za 3Q19. Tržby dosáhly 1 658 (+1,0 % r/r) vs. oček. 1682 mil. Kč, především díky 1,6% r/r nárůstu objemu prodaných výrobků. Zde se projevilo především již plné využití nové linky v JAR a zahájení provozu nové linky ve Znojmě ke konci čtvrtletí. Provozní náklady vzrostly celkově o 1,5 % r/r kvůli růstu osobních nákladů (vyšší počet zaměstnanců na nových linkách) a výraznému růstu ostatních provozních nákladů. Vzhledem k vyššímu růstu nákladů než tržeb vykázal provozní zisk EIBTDA 0,9% pokles na 334,8 vs. oček. 338,5 mil. Kč. Celkově však tuto úroveň hodnotíme jako v souladu s projekcí (rozdíl 1 %). Marže EBITDA se udržela na solidních 20,2 % vs. oček. 20,1 %. Pozitivní překvapení vůči naší projekci se dostavilo na úrovni čistého zisku, který byl 241,9 (+53,5 % r/r) vs. oček. 206,5 mil. Kč. Kromě lepšího než očekávaného výsledku na finanční úrovni nás překvapila kladná částka u daně z příjmů, kde se projevila pozitivně změna v odložené dani.



Management dle očekávání potvrdil výhled EBITDA 2019 na spodní hranici dříve uváděného rozpětí 1,3-1,45 mld. Kč. Z komentáře společnosti rovněž vyplývá, že by se měla postupně stabilizovat nepříznivá situace z 2Q v případě skladových zásob. Celkově hodnotíme zveřejněné informace neutrálně až mírně pozitivně vzhledem k optickému pozitivnímu efektu u lepšího čistého zisku, než byly projekce.