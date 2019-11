Kvůli novému systému na mýto hrozí totální kolaps hraničních přechodů.

Nový systém na mýto začne platit už na začátku prosince, přesto není registrováno 57 procent nákladních aut a autobusů. Dopravci si kromě registrace musí také do vozidel nainstalovat novou palubní jednotku. Podle společnosti, která má systém provozovat, hrozí na hranicích, kde si šoféři budou jednotku pořizovat, dlouhé kolony.

Do nového systému se dopravci mohli registrovat už od 22. září. Přesto to většina nechává na poslední chvíli. Z celkového počtu 458 tisíc vozidel se jich zatím do systému nezaregistrovalo téměř tři sta tisíc. Nejvíce z nich je z Polska, České republiky a Rumunska. Jedná se především o malé dopravce.

"Jsou to zejména malí dopravci, kteří spoléhají na to, že si novou palubní jednotku a registraci do systému vyřídí, když dojedou na hranici s Českem," vysvětlil tiskový mluvčí CzechToll Miroslav Beneš.

To by ale podle odhadů provozovatele systému mohlo způsobit na hranicích kolaps. Vůbec nejhorší by to mohlo být na hraničním přechodu Lanžhot, podle odhadů by kolona mohla dosáhnout až 44 kilometrů, řidiči by v ní strávili skoro dva dny. Podobné by to mohlo být i v Bohumíně nebo v Českém Těšíně. Desetikilometrové kolony lze očekávat v Mostech u Jablunkova, Náchodě a Krásném Lese.

"Dopravci, kteří chtějí jezdit po 1. 12. přes hraniční přechody, si mají pořídit palubní jednotku už dnes a řidiči osobních vozidel, kteří chtějí cestovat přes Vánoce, by si měli vybrat přechod, který nebude tolik vytíženy," doporučil generální ředitel CzechToll Matěj Okáli.