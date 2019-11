Skupina ČEZ navýšila zisk o 49 procent

Za první až třetí čtvrtletí letošního roku dosáhla skupina ČEZ čistého zisku 13,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 49 procent. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl dokonce hodnoty 14,7 miliardy korun. Skupině ČEZ se podařilo využít vyšších realizačních cen vyrobené elektřiny. Rovněž došlo k navýšení zisku z obchodování s komoditami.







Takzvaná EBITDA (provozní zisk před odpisy) dosáhla za tři čtvrtletí letošního roku hodnoty 44,7 miliardy korun. V závěrečném čtvrtletí by se EBITDA měla dál navyšovat až k úrovni 58 miliard korun za celý rok 2019. Čistý zisk za letošní rok by se měl pohybovat mezi 17 až 18 miliardami korun. Přitom spotřeba elektřiny, kterou prozatím rozvedla společnost ČEZ Distribuce, meziročně stoupla pouze o 0,2 procenta.



Skupina ČEZ meziročně navýšila investice do dlouhodobého majetku na 18,6 miliardy korun. Jedná se o meziroční nárůst o 3,3 miliardy korun. Investice směřovaly především do modernizace distribuční sítě, která se musí připravit na nové trendy v energetice. Distribuční síť by do budoucna měla být připravena na vyšší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů. Ty mohou na rozdíl od konvenčních zdrojů energii dodávat nárazově podle počasí.