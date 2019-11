Trh přijal výsledky ČEZ se zklamáním, to lepší však firmu ještě čeká

Trh přijal výsledky ČEZ za třetí čtvrtletí letošního roku s určitým zklamáním, byť si je vědom, že firma toho, že firma má přes sebou zářnější kvartály. Akcie společnosti zareagovaly na ranní oznámení výsledků poklesem, aktuálně jsou níže o zhruba 0,6 procenta. Provozní zisk EBITDA poklesl meziročně o bezmála sedmnáct procent na 9,8 miliardy korun. Analytici přitom v průměru očekávali provozní zisk vy výši 11,5 miliardy korun. Slabší provozní ziskovost se promítla do poklesu očištěného čistého zisku, který dosáhl úrovně půl miliardy korun, tedy hned o tři miliardy nižší úrovně než loni ve třetím čtvrtletí. Pozitivněji trh vnímá oznámený výhled ČEZ ohledně výsledku hospodaření za celý letošní rok. Upřesnění odhadu společnosti stran letošního provozního zisku EBITDA na 58 miliard korun je potvrzením odhadu trhu. Čeští i mezinárodní analytici i proto akciím ČEZ pro příští měsíce stále věří. Analytici americké banky Morgan Stanley dnes potvrdili cílovou cenu akcií ČEZ, tj. cenu, kterou by akcie firmy měly vykazovat ve dvanáctiměsíčním horizontu, na úrovni 578 korun za kus. Aktuálně se akcie ČEZ prodává za 519 korun. Konsensuální cílová cena akcií ČEZ činí dokonce takřka 603 korun. Letošní výsledky ČEZ by měly být podle konsensu výrazně lepší než ty loňské, neboť se v nich bude zejména projevovat růst cen velkoobchodní elektřiny uplynulé doby. Provozní zisk EBITDA by měl letos dle konsensu trhu vzrůst meziročně o 17,5 procenta, v příštím roce pak o dalších 8,6 procenta. Ještě výrazněji by v obou letech měl růst čistý zisk společnosti.

Lukáš Kovanda, Ph.D.