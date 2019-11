Německá investiční nálada roste (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nálada německých analytiků měřená ZEW indexem by měla ukázat zlepšení v souvislosti s nárůstem optimismu na finančním trhu. Nejmenované zdroje uvedly, že by USA měly odložit rozhodnutí o clech na automobily o šest měsíců.

Německým analytikům se zřejmě zlepšila nálada

Od ZEW indexu důvěry analytiků v Německu za listopad se čeká zlepšení. Důvodem je nárůst optimismu za poslední měsíc související s odkladem brexitu a také vyššími šancemi na dohodu v obchodních válkách. Optimismus se odrazil i v nárůstu akciových trhů za minulý měsíc a snižujících se pravděpodobnostech výskytu recese. Počítáme tak s výrazným zlepšením nálady německých analytiků. Na druhou stranu ZEW index není až tak silným předpovídatelem budoucího vývoje.

USA by mohly odložit cla na automobily

Server Politico uvedl, že dle nejmenovaného zdroje z Bílého domu dojde k odkladu zavedení dovozních cel na evropské automobily a jejích součásti. Tento týden vyprší lhůta, do kdy je třeba opět rozhodnout. Zpráva hovoří o odkladu o šest měsíců. Nicméně prozatím vývoj diskuzí, kde svou roli sehrává i ochota automobilek investovat v USA, dává naději, že k zavedení cel nebude ochota. To by pochopitelně byla dobrá zpráva pro evropské producenty automobilů včetně ČR. Současně zůstává tato možnost důležitým rizikem.

Šéf britské Strany pro brexit Nigel Farage v pondělí oznámil, že v prosinci v předčasných volbách nebude jeho strana kandidovat v obvodech, které v předchozím hlasování získali konzervativci vedení nyní premiérem Borisem Johnsonem. Pro Konzervativce je to dobrá zpráva. Libra reagovala posílením proti euru o 0,5 %.

Klid ve střední Evropě

Středoevropský kalendář dnes mnoho nenabízí a regionální měny tak budou sledovat globální vývoj. Naděje na odklad zavedení cel jsou dobrou zprávou pro korunu, ale ta se bez větších změn drží blízko úrovně 25,50 CZK/EUR. Pro zájemce o polský trh může být zajímavé zveřejnění Zprávy o inflaci polské centrální banky. Nicméně ta drží hlavní úrokovou sazbu od roku 2015 beze změny na úrovni 1,50 % a v nejbližších letech se její změna nečeká.

Inflace v ČR nezpomaluje

Na zveřejnění vývoje inflace včera koruna neměla důvod reagovat. Meziroční míra inflace setrvala v říjnu na 2,7 %. Pro bližší informace k vývoji inflace viz náš komentář http://bit.ly/32EvS1s.