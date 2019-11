Jak iPhone navyšuje obchodní deficit USA s Čínou

V roce 2018 se obchodní deficit zboží mezi USA a Čínou vyšplhal na 420 miliard dolarů. Tento obrovský obchodní deficit spustil současnou americko-čínskou obchodní válku. Aby obnovila „férový obchod“, uložila Trumpova administrativa cla ve výši 25 % na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů. Ekonomové se shodují, že data o obchodu obchodní deficit USA s Čínou značně zveličují.

Pro pochopení vzestupu čínských firem na hodnotovém řetězci iPhonu se Xing na webu Vox.eu zaměřuje na zapojení čínských firem do výroby iPhone X. Xing indentifikoval 10 domácích čínských společností, které jsou zapojené do výroby iPhone X. Jejich úkoly jdou daleko nad rámec jednoduché montáže a zahrnují i relativně sofistikované segmenty. Tabulka (viz níže) představuje úkony, které čínské firmy provádějí pro iPhone X ve srovnání s úkoly pro iPhone 3G.

iPhone 3G (2009) iPhone X (2018) Sestavení (Foxconn) Sestavení (Foxconn) Funkční součástky pro modul dotykové obrazovky (Anjie Technology) Filter pro 3D modul (Crystal Optech) Cívky pro bezdrátové nabíjení (Lushare Precision) Destička s tištěnými obvody (M-Flex) Reproduktory (Goertek) RF anténa (Shenzhen Sunway) Baterie (Sunwada) Skleněný kryt (Lens Technology) Nerezový rám (Kersen Technology) Kamerový modul (O-Filem) Celková přidaná hodnota: 6,5 USD Celková přidaná hodnota: 104 USD 3,6 % z nákladů na materiál 25,4 % z nákladů na materiál

Zdroj: Xing, Vox.eu

Například Sunwada, přední čínský výrobce baterií, dodává baterie pro iPhone X a čínská společnost Dongshan Precision dodává destičky s tištěnými obvody pro iPhone X prostřednictvím své americké společnosti M-Flex. Zapojení těchto čínských firem, přestože je omezeno na nejádrové technologické segmenty iPhonu X, naznačuje, že čínský průmysl mobilních telefonů jako celek se posunul na vyšší příčky žebříčku hodnotového řetězce iPhonu.

Náklady na materiál na iPhone X se odhadují na 409,25 USD, z čehož čínské firmy společně přispívají 104 USD, tj. asi 25,4 %. Čínská přidaná hodnota na iPhone X je tak výrazně vyšší než pouhých 6,5 USD na dřívějším modelu iPhone 3G. Maloobchodní cena iPhonu X je 1 000 USD a čínské firmy získají dohromady 10,4 % z celkové přidané hodnoty iPhone X prodaného na světovém trhu. To jasně ukazuje, že čínská přidaná hodnota vložená do iPhonů se od první generace až po iPhone X podstatně zvýšila. Následující obrázek porovnává čínskou přidanou hodnotu zařízení iPhone X s hodnotou zařízení iPhone 3G.

Zdroj: Xing, Vox.eu

IPhone jako významný zdroj čínsko-americké obchodní nerovnováhy

Dodnes se obchodní statistiky sestavují s použitím hrubé hodnoty vývozu, která implicitně předpokládá, že veškerá hrubá hodnota je generována exportérem. Podle této zásady kdykoli Čína dodá jeden iPhone X do USA, započítá to současný systém jako vývoz do USA za 409,25 USD.

Ale celková hodnota dílů dovezených z USA na sestavení iPhonu X je 76,5 USD. Vývoz jednoho iPhone X z Číny tedy vytváří USA obchodní deficit ve výši 332,75 USD (vývoz z Číny do USA za 409,25 USD – dovezené díly z USA za 76,5 USD).

Na výrobě iPhone X se však také podílí i Korea, Japonsko a další země, které dodávají více než 45 % dílů a součástek. Jinými slovy, oněch 332,75 USD netvoří jen přidanou hodnotu z Číny, ale také z Koreje, Japonska a dalších zemí mimo USA. Tento obchodní deficit by se tak měl započítat i mezi všemi ostatními zeměmi, které se podílejí na výrobě iPhone X, a nejen Čínou.

Z pohledu přidané hodnoty dělá americký schodek s Čínou při dovozu jednoho iPhone X pouhých 104 USD, což je méně než jedna třetina částky spočítané podle hrubé hodnoty. Na každý iPhone X dovezený do USA tak současné obchodní statistiky chybně přičítají k obchodnímu deficitu s Čínou 228,75 dolarů. V roce 2017 koupili američtí spotřebitelé 42,2 milionů zařízení iPhonů, čímž by se k obchodnímu deficitu mezi USA a Čínou jen v tomto případě zaúčtovalo navíc 9,65 miliard USD, tj. 2,3 % celkového obchodního schodku s Čínou.

Příklad iPhonu jednoznačně dokazuje, že výpočty obchodní bilance výrazně navyšují obchodní nerovnováhu Číny vůči USA. A iPhone je jejím významným zdrojem. Snížení obchodního schodku USA s Čínou tedy vyžaduje nejen spravedlivý obchod, ale, co je důležitější, nezaujaté obchodní statistiky obchodu.

Zdroj: Vox.eu