Proč je poptávka po japonských akciích špatnou zprávou pro jen

Pozitivní nálada na globálních trzích spojená s nadějí v dosažení alespoň částečné americko-čínské obchodní dohody zatěžuje bezpečná aktiva. V devizovém světě je řeč například o japonském jenu, který za poslední měsíc vykázal vůči dolaru vůbec největší ztráty v rámci FX skupiny G10. A není všem dnům konec, bude-li risk-on nálada pokračovat, a spolu s ní především růst japonských akcií, měna země vycházejícího slunce bude zřejmě dále oslabovat.

Klíčovým aspektem japonských trhů je přítomnost zahraničních investorů. Obzvláště jde o zahraniční hedgeové fondy, které se zaměřují na akcie. Jejich podíl na trhu se dle dat Japan Exchange od roku 2005, kdy dosahoval necelých 30 %, posunul na více než 60 %. A jak uvádí agentura Bloomberg, ještě většího podílu – téměř 80 % – dosahují u akciových derivátů.

Trend je dlouhodobě takový, že se fondy spolu s nákupem akcií zajišťují proti kurzovému riziku v podobě oslabení japonského jenu vůči dolaru. Obvykle k tomu využívají krátkodobé forwardy, které pravidelně rollují, případně devizové swapy. Faktem je, že jestliže ceny japonských akcií rostou, fondy jsou nuceny navyšovat zajištění, což ve výsledku živí tlak na dále oslabující kurz japonské měny.

Objem zajišťovacích FX kontraktů se dle čísel Japan Exchange od roku 2006 více než zdvojnásobil. Sílící zahraniční poptávka po japonských akciích jdoucí ruku v ruce s poptávkou po zajištění tak celkově podporuje inverzní korelaci mezi oběma trhy. Data agentury Bloomberg ukazují intenzivní inverzi u kurzu jenu a akciového indexu Nikkei 225 dosahující hodnot cca -0,7 (poblíž maxim z roku 2007).

Hlavním faktorem oslabujícího japonského jenu je tedy pozitivní nálada světových trhů. Evropské i americké akcie rostou, přičemž ve druhém případě se v posledních dnech otřásají historická maxima. Vedle toho pozorujeme výprodej na dluhopisech projevující se v rostoucích výnosech. Například ty americké během včerejšího dne, ve spojení s nad predikcí trhu lepšími daty ohledně nálady v sektoru služeb, pomohly dolaru zpevnit zpět pod hranici 1,1100 EURUSD.

Bude-li risk-no nálada pokračovat, a spolu s ní bude sílit i poptávka po japonských akciích spojená s FX zajištěním (to je navíc podpořené klesajícími náklady samotných hedgů), prostor pro oslabení JPY zůstane otevřený. Pohledem technické analýzy vidíme nejbližší rezistenci těsně pod 109,50 USDJPY. Pokud dojde na dosažení americko-čínské dohody v rámci tzv. „fáze jedna“, která bude nadto spojena se zrušením některých amerických cel uvalených na čínských dovoz, jak zní požadavek čínského prezidenta, věříme, že výše zmiňovaná rezistence bez problémů padne.

Události dnešního dne

Dnes budou zveřejněny evropské předstihové indikátory PMI sektoru služeb a jejich kompozitní vyjádření. Z eurozóny navíc přijdou maloobchodní tržby.

Euro aktuálně bojuje o včera ztracené zisky. My si však nadále udržujeme víru v silnější dolar ve zbytku roku, odpovídající hodnotám pod hranicí 1,1000 EURUSD. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1083 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,86 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1082 do 1,1137 EURUSD.*

Hranice 25,50 za euro nepadla

Koruna se nadále obchoduje těsně nad hranicí 25,50 za euro. Výraznější změny pozic spojené se zítřejším zasedáním ČNB zatím nepozorujeme. Fakt, že kurz domácí měny nikterak citelně nereflektuje pozitivní náladu globálních trhů, potvrzuje, že obchodníci vyčkávají na úrokový verdikt, aktualizovanou prognózu a doprovodný komentář ze strany centrální banky.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,50 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,50 až 25,57 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,88 až 22,06 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.