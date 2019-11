OPEC opětovně snížil středně a dlouhodobé projekce růstu ropné poptávky

Analytici ropného kartelu OPEC opětovně snížili své odhady pro vývoj globální poptávky a to ve střednědobém i dlouhodobém výhledu.Analytici snížili odhady pro světovou poptávku do roku 2024 na cca 104,8 miliónu barelů denně a do roku 2040 na 110,6 mbd.Produkce OPECu by v následujících 5 letech měla klesnout na 32,8 mbd oproti 25 mbd plánovaným pro tento rok.OPEC vidí kontinuální růst produkce mimo kartel taženou především produkcí v USA a některými menšími zeměmi mimo kartel.V USA kartel vidí určité náznaky zpomalování růstu produkce vzhledem k tomu, že tamní trh začíná čelit několika obtížím, které jsou způsobovány právě dosavadním bouřlivým rozvojem.Analytici kartelu očekávají v následujících 5 letech růst poptávky směrem k 6,1 mbd. Z dlouhodobého hlediska by se měla poptávka zvýšit ze současných 98,7 mbd až na 110,6 mbd do roku 2040. Hlavními tahouny budou rozvíjející se země v čele s IndiíBěhem následující dekády by průměrný růst poptávky měl klesnout ze současných cca 1,4 mbd směrem k 0,5 mbd.Podle analytiků kartelu patřil v roce 2018 ropě podíl 31% na celkové světové poptávce po energiích . V závěsu s uhlím (27%) a zemním plynem (23%). Během následujících 20 let si ropa udrží své dosavadní prvenství, ale podíle klesne k 28%. Zemní plyn během té doby posílí svou pozici na cca 25%.