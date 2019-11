Vloni se dokončilo nejvíce bytů od roku 2010. Stále to však bylo o 21 205 méně než v roce 1989

„Bydlení je základní životní potřeba, která se v České republice stává stále méně dostupnou. Bytová výstavba v naší zemi není dostatečná. Kvůli tomu na realitním trhu chybí nemovitosti, což vede k prudkému růstu cen bytů i nájmů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V roce 1989 se v České republice dokončilo 55 073 bytů. V následujících třech dekádách se nám takto vysokého počtu dokončených bytů již nikdy nepodařilo dosáhnout. Průměrný počet dokončených bytů v letech 1989 až 2018 dosahoval hodnoty 29 813.

Od roku 1994 do roku 2003 se počet dokončených bytů pohyboval pod úrovní 28 000. Existovaly přitom výjimečně špatné roky jako rok 1995, kdy bylo dokončeno pouze 12 998 bytů. Relativně vysokého počtu dokončených bytů dosáhla Česká republika po vstupu do Evropské unie v roce 2004.

V rozmezí let 2004 až 2010 se počet dokončených bytů držel nad úrovní 30 000. Rekordní byl rok 2007, kdy bylo dokončeno 41 649 bytů. V roce 2011 se počet dokončených bytů opět dostal pod úroveň 30 000. Tam se držel až do loňského roku, kdy bylo dokončeno 33 868 bytů.

Zatímco počet dokončených bytů se od roku 1989 výrazně snížil. Obytná plocha průměrného dokončeného bytu se navyšovala. Ukazatel obytné plochy v roce 1989 dosahoval úrovně 52,5 metru čtvrtečního. Vrcholu dosáhl v roce 2011, kdy průměrný dokončený byt zabíral 78,2 metru čtvrtečního. V loňském roce to bylo 72,9 metru čtverečního.

Zatímco na počátku devadesátých let byla běžná družstevní forma výstavby nových bytů, dnes již je spíše výjimečná. Od konce devadesátých let jednoznačně dominuje individuální forma výstavby. Obecní výstavba bytů byla běžná až do roku 2004. Po tomto roce se podíl dokončených bytů vzniklých obecní výstavbou snížil pod úroveň dvaceti procent. V posledních letech se obecní forma výstavby pohybuje jen kolem jednoho procenta dokončených bytů.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.