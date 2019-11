Vánoční dárky: třetina lidí si na ně půjčuje, 5% je nekupuje vůbec

Nejčastějším důvodem pro půjčky na vánoční dárky je nedostatečná finanční rezerva, jako důvod to uvedlo 32 % lidí. Mezi další dva nejčastější důvody patří dlouhodobý nedostatek finančních prostředků (16 %) a přechodný výpadek příjmů (19 %). Se splácením vánočních půjček mělo v minulosti problém 15 % lidí. Dvakrát a více si na Vánoce v minulosti půjčilo 67 % lidí. Nejčastěji si lidé půjčují částku do 5 000 korun (44 %). Žádné vánoční dárky si nekupuje 5 % lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro službu Zonky realizoval IPSOS v polovině října letošního roku.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že si na dárky půjčují lidé z nejrizikovějších skupin. Jejich rodinné rozpočty jsou velmi napjaté, pak už stačí jen málo k tomu, aby se rodina dostala do existenčních problémů, často bohužel kvůli částce do deseti tisíc korun,“ říká generální ředitel Zonky Pavel Novák. „Půjčku na Vánoce nepovažujeme za správné nakládání s penězi. Smysl dává, pokud si půjčuji peníze na něco, co v sobě uchová hodnotu alespoň tak dlouho, jako je doba splácení.“

Nejčastěji lidé z půjčených peněz kupují vánoční dárky z oblasti elektroniky (64 %), vybavení pro domácnost (37 %), dále pak hračky (30 %), oblečení (20 %) a kosmetiku (12%). Více než třetina lidí (37 %), kteří si půjčují na vánoční dárky, má střední vzdělání bez maturity, 11 % jsou lidé se základním vzděláním a téměř 15 % vysokoškoláci.

Graf 2 - Částka půjčená na Vánoce

Zdroj: Výzkum Zonky, agentura IPSOS