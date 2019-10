Dluhopis Republiky bude možné pořídit i na pobočkách České spořitelny

Od 1. listopadu 2019 budou mít zájemci o státní dluhopisy nově možnost pořídit aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky také na vybraných pobočkách České spořitelny. Pobočková síť pro distribuci Dluhopisu Republiky se tak rozšíří o 83 míst. Dluhopis Republiky bude tedy možné pořídit už na 132 pobočkách smluvních distributorů.

„O Dluhopis Republiky je mezi občany skutečně velký zájem. A jsem moc ráda, že si je budou moci osobně pořídit i na pobočkách České spořitelny. Díky tomu stoupne počet distribučních míst na více než pětinásobek oproti tomu, kolik jich bylo na samém začátku prodeje. Věřím, že větší dostupnost přiměje i další domácnosti, aby využily tuto zajímavou a dlouhodobě stabilní možnost zhodnocení svých úspor,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Během právě probíhajícího upisovacího období, které skončí těsně před vánočními svátky dne 20. prosince 2019, jsou nabízeny tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis. Na pobočkách České spořitelny bude možné podat žádost o úpis všech zmíněných typů dluhopisů i žádosti o další navazující služby.

Všechny tři emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,25 % p. a. a jeho výše je pro všechna výnosová období konstantní až do splatnosti dluhopisu. Reinvestiční dluhopis má rovněž předem pevně nastavené výnosy, oproti fixnímu dluhopisu však každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,42 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a.

Zájemci o státní dluhopisy mohou na pobočkách České spořitelny podávat žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, prostřednictvím kterého lze podávat požadavky na úpis všech nabízených emisí Dluhopisu Republiky a využívat další navazující služby. Pobočku banky přitom stačí navštívit pouze jednou, a pak je možné již vše potřebné realizovat bezplatně přes elektronický přístup.

Na pobočkách bude rovněž možné pořídit dárkový certifikát Dluhopisu Republiky, který představuje originální a smysluplný způsob, jak obdarovat své blízké během blížících se vánočních svátků. Certifikáty jsou doručovány prostřednictvím České pošty na uvedenou doručovací adresu a proto je vhodné s blížícími se vánočními svátky počítat alespoň s dobou 14 dní od objednání certifikátů do doručení.